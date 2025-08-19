El Cabildo de Lanzarote anuncia nuevas acciones para disponer de más viviendas sociales

El déficit de vivienda pública y el encarecimiento del alquiler en Lanzarote han situado la oferta habitacional como una de las prioridades para las administraciones insulares y autonómicas. Esta semana, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, visitó el avance de las obras de las 201 viviendas sociales que se construyen en el barrio de Maneje, en Arrecife, y reafirmó el compromiso de la institución insular de seguir comprando y cediendo suelo al Gobierno de Canarias para nuevos desarrollos de vivienda protegida.

Acompañado por el director general de Vivienda del Gobierno Canario, Antonio Ortega, y el consejero insular de Vivienda, Miguel Ángel Jiménez, Betancort anunció que el Cabildo duplicará esfuerzos durante la segunda mitad del mandato.

Además de la cesión de terrenos públicos, se apuesta también por la adquisición de edificios para destinarlos a alquiler asequible y nuevas líneas de subvención, especialmente para jóvenes y familias vulnerables.

Proyectos actuales y futuros: más suelo, más vivienda y alquiler asequible

La promoción de 201 pisos que afronta su recta final de construcción en Maneje forma parte de un proyecto mayor para dotar a Arrecife de 400 viviendas sociales repartidas en varios edificios. Cada bloque albergará 67 viviendas destinadas al alquiler asequible.

Según el director general de Vivienda, Antonio Ortega, estas viviendas estarán listas para su entrega en 2026 y el Gobierno canario está revisando los criterios y procedimientos para garantizar una adjudicación justa a quienes cumplan los requisitos de acceso.

El consejero insular de Vivienda, Miguel Ángel Jiménez, también destacó la reciente firma de un convenio con el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), que permitirá destinar 1,4 millones de euros a la ayuda Bono Alquiler Joven para residentes en Lanzarote y La Graciosa. Esta línea específica de subvención busca facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes, uno de los colectivos con más dificultades para independizarse en el mercado actual.

Colaboración entre instituciones

El esfuerzo del Cabildo no se queda en la capital. Se está trabajando en la compra de solares y viviendas en otros puntos de la isla como Uga o Playa Blanca, con el objetivo de aumentar el parque público de alquiler asequible y adaptarse a las necesidades reales del territorio.

Visita a las obras de construcción de vivienda pública en Playa Blanca (Yaiza) / LP/DLP

Tanto Betancort como Ortega remarcaron la importancia de la colaboración entre administraciones públicas, subrayando que los recursos y soluciones sólo serán efectivos con el trabajo conjunto entre Cabildo, Gobierno de Canarias y ayuntamientos.

Antecedentes

La promoción de vivienda pública en Maneje fue iniciada en la primera presidencia de Fernando Clavijo en el Gobierno regional, si bien luego el Ayuntamiento de Arrecife, gobernado entonces por el PSOE, no hizo su trabajo y no cedió el suelo al Gobierno de Canarias para sacar adelante las licitaciones y los proyectos.

Finalmente, el presidente canario y el presidente del Cabildo de Lanzarote ponían la primera piedra de estas promociones pocos meses después de estrenar el actual mandato, comprometiéndose a finalizar el trabajo en los plazos previstos.

Las autoridades insisten en que la vivienda es un derecho básico y que la planificación urbanística y la gestión responsable del suelo son esenciales para paliar el problema del acceso a una vivienda digna y poner freno a la especulación inmobiliaria. En este sentido, el nuevo mandato intensifica el compromiso de ampliar el suelo disponible y destinar cada vez más recursos a vivienda pública.