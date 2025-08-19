De minigolf a bar con piscina: así transforma Tías este espacio de la zona turística de Puerto del Carmen

El municipio de Tías ha dado un paso adelante en su estrategia de revitalización urbana al abrir la licitación para la explotación del conocido minigolf San Antonio, un inmueble situado en la Avenida de las Playas número 92, junto al hotel San Antonio, en pleno corazón turístico de Puerto del Carmen.

Con una superficie de 1.300 metros cuadrados, el nuevo espacio integrará zonas de ocio tales como un bar-terraza, piscina, vestuarios, solárium y un acceso directo al mar, transformando un área hasta ahora en desuso en un espacio pensado para el disfrute tanto de residentes como visitantes.

El anuncio fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas (BOP Las Palmas), el 15 de agosto, dando inicio a un periodo de 20 días hábiles para que las empresas interesadas presenten sus ofertas y opten así a gestionar este enclave municipal. El precio de salida del arrendamiento se ha fijado en 4.507,62 euros mensuales, aunque las ofertas pueden mejorar esta cantidad.

El minigolf junto al Hotel San Antonio se convertirá en un bar terraza con piscina. / La Provincia

Compra de suelo para vivienda protegida

El alcalde de Tías, José Juan Cruz, ha subrayado que la valoración del inmueble alcanza los 841.423,12 euros y que el contrato de arrendamiento de 15 años prevé un periodo inicial de carencia. “Esta es una apuesta clara por la colaboración entre lo público y lo privado para la gestión de espacios que generan riqueza y servicios, siempre en beneficio de la ciudadanía”, ha indicado.

Un aspecto clave de la licitación reside en el destino de los fondos recaudados. Según el pliego de condiciones, los ingresos municipales obtenidos mediante este alquiler no solo fortalecerán las arcas municipales, sino que podrán destinarse a la adquisición de suelo para vivienda protegida y otros usos sociales, conforme a lo establecido en la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. Esto supone una respuesta directa a la actual necesidad de viviendas asequibles en el municipio, contribuyendo a mejorar la calidad de vida y garantizar hogares dignos para la población.

Mariana Pérez y José Juan Cruz Saavedra, en el Ayuntamiento de Tías / La Provincia

Modernización de una zona céntrica

La concejala de Patrimonio, Mariana Pérez, ha puesto en valor la dimensión social y urbana de este proyecto: “La puesta en marcha de esta iniciativa representa una importante modernización de nuestras infraestructuras y fomenta el aprovechamiento responsable del espacio público”, explica. “Se trata de una oportunidad para revitalizar una zona céntrica de nuestra localidad, impulsando la vida social y económica, a la vez que permite dar un uso a un suelo que hasta ahora permanecía inutilizado”.

Desde el Ayuntamiento se defiende que la dinamización de estos espacios públicos mediante la participación privada ayudará a consolidar un modelo de ciudad más habitable y solidario, donde el bienestar ciudadano y la cohesión social son prioritarios.

Mejora medioambiental y del patrimonio histórico

Los beneficios obtenidos a través del canon de arrendamiento no se limitarán estrictamente al desarrollo de la vivienda social. Según la concejala de Patrimonio, además de la compra de terrenos para construir viviendas protegidas, los fondos podrán invertirse en la rehabilitación urbana y edificatoria, la mejora medioambiental y de los espacios naturales, la protección del patrimonio histórico, la protección del litoral y el refuerzo de equipamientos públicos, atendiendo siempre a actuaciones de interés general y cohesión social.

Esto está en línea con la política de sostenibilidad y bienestar social impulsada desde distintas administraciones públicas, eventos y normativas como las recogidas por el Gobierno de Canarias y la agenda de Sostenibilidad Urbana del Ministerio de Transición Ecológica.

Procedimiento y requisitos para optar al arrendamiento

El proceso de licitación se realiza bajo el amparo de la reciente publicación en el BOP. Las empresas interesadas disponen de 20 días hábiles a partir del 18 de agosto para presentar sus propuestas, que deben incluir una garantía provisional, tal como especifica el anuncio oficial. Esta medida busca garantizar la seriedad de las propuestas y la calidad del proyecto final.

Entre los principales criterios de adjudicación destacan la oferta económica, el proyecto de gestión y la garantía de cumplimiento con los fines sociales y urbanos recogidos en las bases.