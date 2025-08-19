Los pacientes puntúan con notable alto al Hospital Doctor José Molina Orosa

El Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha recibido por parte de los pacientes ingresados en el año 2024 una calificación de 8,84 puntos sobre 10 en la Encuesta de Satisfacción al Alta Hospitalaria (ESAH), que realiza anualmente el Servicio Canario de la Salud (SCS).

El objetivo de esta encuesta es medir la calidad percibida de la actividad asistencial y conocer la satisfacción de los pacientes durante su ingreso en el Hospital.

En los resultados de la ESAH destaca la positiva valoración que reciben las plantas de Traumatología y de Onco-Cardio-Hematología, que obtienen 9,26 y 9,19 puntos, respectivamente, por parte de los usuarios.

En cuanto a los servicios, el de Hematología, con una puntuación de 9,80, es el mejor valorado, seguido por Traumatología, que recibe 9,25 puntos por parte de los pacientes encuestados.

La ESAH relativa al año 2024 se realizó en una muestra en la que participaron 417 pacientes, de los que un 54 por ciento era mujeres y un 46 por ciento hombres. El mayor número de personas que participaron en la muestra se encuentra en el grupo de edad de entre 50 y 69 años.

El 63,3 por ciento de las personas encuestadas ingresaron por urgencias y un 63,6 por ciento permaneció ingresado menos de cinco días. Del total de las encuestas realizadas por los usuarios y las usuarias, treinta fueron en inglés y tres en alemán.

Atención sobresaliente del personal

Los datos de la ESAH reflejan que los pacientes dados de alta en el Hospital Molina Orosa durante el pasado año valoran positivamente la atención recibida. En ese sentido, la atención médica se considera buena o muy buena por parte del 98,8 por ciento de los encuestados y el 99,5 por ciento valora de la misma manera la atención de enfermería.

Asimismo, el trato de los celadores del hospital se considera muy positiva por el 99,2 por ciento de los pacientes y el 98 por ciento de los encuestados valora como como bueno o muy bueno el trato del personal administrativo.

Los datos de la encuesta evidencian una buena valoración de los usuarios sobre aspectos relacionados con su estancia en el centro, como el ruido o la limpieza de las habitaciones, que satisface al 90,4 y el 93,5 por ciento, respectivamente.

Destaca la valoración de los pacientes sobre el respeto a su intimidad durante el ingreso hospitalario. El 99 por ciento de las personas entrevistadas asegura que se sintieron respetados por parte del personal. De otro lado, más de un 97 por ciento de los pacientes puntúan positivamente que el personal de la planta se dirija a ellos por su nombre.

En cuanto a la señalización del centro, el 89,46 por ciento de los usuarios asegura que le ha resultado fácil orientarse en en las instalaciones del hospital.

Información y acompañamiento

Otra variable que mejora es la información al paciente. El 97,5 por ciento asegura estar muy satisfecho con la información facilitada sobre la evolución de su enfermedad; un porcentaje aún mayor, el 98,2, señala que le informaron y solicitaron su consentimiento antes de realizarle alguna prueba o intervención, y la gran mayoría de los encuestados, el 95,6 por ciento, valora como adecuada la información sobre los cuidados y tratamiento que debía seguir en casa.

El tiempo para visitas de los familiares satisface al 98,1 por ciento de las personas ingresadas, un porcentaje que en la planta de pediatría alcanza el 100 por cien de los pacientes, que valoró positivamente el tiempo que ha permanecido junto a sus hijos.

Obstetricia, alta satisfacción

Especial relevancia cobra, dentro de la ESAH, la atención en paritorio, donde el 100 por cien de la mujeres atendidas en el Molina Orosa durante el 2024 valoró como buena o muy buena la atención que se les dispensó durante el parto.

El 93,3 por ciento de las encuestadas coinciden en señalar que se les informó de los beneficios de la lactancia materna durante su estancia en el hospital y un 97,8 por ciento asegura que recibió información sobre los cuidados del recién nacido.