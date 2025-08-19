El PSOE de Lanzarote rechaza la campaña de Hazte Oír contra Pedro Sánchez y defiende los valores democráticos

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Lanzarote ha manifestado su firme rechazo a la campaña organizada por la plataforma Hazte Oír, una acción que ha llevado a cabo este martes en Playa Bastián (Costa Teguise), cercana a la Residencia de La Mareta, lugar donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pasa unos días de descanso.

Los socialistas insisten en que estos actos, que consideran motivados por el odio y la provocación, no se corresponden con el espíritu de respeto y convivencia propio de la sociedad lanzaroteña y canaria.

Según el PSOE, la campaña de Hazte Oír no representa ni a Lanzarote ni a Canarias, sino que forma parte de una estrategia mediática de la ultraderecha enfocada en generar división y confrontación política. El objetivo, exponen, es intoxicar el debate público y alterar el clima social de las islas.

Instalan sombrillas con el mensaje de 'corrupto' contra Pedro Sánchez en Playa Bastián (Lanzarote), cerca de La Mareta / Hazte Oír

Valores democráticos

La secretaria general del PSOE en Lanzarote y diputada en el Congreso, María Dolores Corujo, ha recordado la importancia de los resultados de las últimas elecciones generales, en las que el Partido Socialista fue la fuerza más votada tanto en la isla como en Canarias. Para Corujo, este respaldo ciudadano evidencia que Lanzarote es un territorio comprometido con los derechos, la pluralidad y la defensa del interés general. “Somos una tierra acogedora, diversa y respetuosa”, afirma la dirigente socialista.

Corujo ha vinculado directamente la acción de Hazte Oír con una campaña de crispación propiciada, según sus palabras, por determinados representantes de la derecha insular. Ha citado a Oswaldo Betancort, presidente del Cabildo, y a la presidenta del PP de Lanzarote, acusándolos de alimentar la polarización incluso a costa de banalizar la estancia de Pedro Sánchez en una residencia oficial como La Mareta, gestionada por el Estado.

Dolores Corujo, en el Congreso de los Diputados / La Provincia

Convivencia frente al odio

El PSOE de Lanzarote recalca la necesidad de proteger la libertad y el derecho de todas las personas a disfrutar de su descanso, incluidos los cargos públicos. Subrayan además la gravedad de permitir que organizaciones ajenas a los principios democráticos condicionen la vida pública y el clima social.

María Dolores Corujo ha advertido de los peligros de “normalizar la intolerancia bajo la aparente cobertura de la libertad de expresión”, una tendencia que, según destaca, amenaza la cohesión social e incrementa el riesgo de confrontación. Señala la importancia de que la ciudadanía distinga entre libertad de opinión y la propagación de mensajes que buscan únicamente “dividir y enfrentar”.