El Cabildo de Lanzarote mantiene el cierre de la caza en Haría ante un nuevo caso de envenenamiento en el norte de la isla

La actividad cinegética en el municipio de Haría seguirá suspendida de forma indefinida tras confirmar el Cabildo de Lanzarote la detección de un nuevo episodio de envenenamiento en el norte de la isla.

La medida, adoptada inicialmente el pasado 8 de agosto, fue reforzada este miércoles después de que la Consejería de Medio Ambiente intensificara las investigaciones ante la aparición de fauna y animales domésticos afectados por sustancias nocivas.

El consejero de Medio Ambiente y de Caza, Samuel Martín, ha puesto de relieve la gravedad de estos hechos, que, según apuntó, “no solo afectan a especies relacionadas con la caza, sino que están generando intoxicaciones mortales entre animales domésticos y deteriorando la biodiversidad local”. Ante el hallazgo de un nuevo caso bajo investigación, la institución insular ha decidido mantener la suspensión hasta nuevo aviso, descartando la reapertura prevista inicialmente para el jueves 21 de agosto.

La unidad canina de Gran Canaria refuerza la investigación por los casos de envenenamiento animal en el municipio de Haría. / La Provincia

Impacto en la biodiversidad y en la salud pública

Los episodios de envenenamiento detectados en la zona norte de Lanzarote trascienden el simple ámbito cinegético, convirtiéndose en un problema grave para la salud pública y la conservación de los espacios naturales insulares. El uso de venenos prohibidos supone una amenaza directa tanto para la fauna salvaje como para los propios animales domésticos de las localidades de Máguez, Guinate, Gayo y Ye, afectando de manera directa a la calidad ambiental del entorno y la seguridad de la población.

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha recalcado el compromiso de la institución en la lucha contra esta práctica ilegal: “No se va a permitir que la seguridad de la ciudadanía ni la riqueza natural de Lanzarote se pongan en riesgo por actividades tan dañinas”. En este sentido, el Cabildo seguirá destinando recursos humanos y técnicos para eliminar el uso del veneno, salvaguardar la fauna local y garantizar el futuro de la actividad cinegética bajo las máximas condiciones de seguridad.

Consejo Insular de Caza y refuerzo en la vigilancia

Como respuesta a estos incidentes, el Cabildo ha convocado de forma urgente un Consejo Insular de Caza extraordinario para el viernes 22 de agosto. Esta reunión pretende analizar a fondo la situación, reforzar las medidas de prevención e identificar posibles soluciones para restablecer la temporada de caza cuando se confirme la ausencia de riesgos.

Mientras persista el estado de alerta, las autoridades insisten en la importancia de que la comunidad cinegética de Lanzarote y La Graciosa actúe con responsabilidad y refuerce la vigilancia en los parajes naturales. La colaboración y alertas ciudadanas son esenciales para detectar comportamientos sospechosos y evitar nuevos casos de envenenamiento que puedan afectar tanto a la fauna como a las personas.

Agentes Medioambiente del Cabildo de Lanzarote junto a un perro de caza en Lanzarote. / La Provincia

Ampliación del periodo de caza

Para compensar a los cazadores por el tiempo perdido, el Cabildo valora la posibilidad de ampliar el periodo de caza de especies de pluma una vez se constate que ya no existen riesgos y la recuperación ecológica del área es evidente.

La respuesta rápida y coordinada a estos hechos ha sido posible gracias al trabajo conjunto de los Agentes de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote, efectivos del Seprona de la Guardia Civil, la unidad canina del Cabildo de Gran Canaria y la Policía Local de Haría. La institución insular ha agradecido públicamente la dedicación y el esfuerzo de todos los profesionales implicados en la investigación y la erradicación de estas prácticas.