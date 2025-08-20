La Fiesta de la Chola ofrece casi 12 horas de música en el Parque Islas Canarias

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, acompañado por la concejala de Turismo y Comercio, Eli Merino, y el concejal de Actos y Eventos, Óscar López, realizaron ayer la presentación del cartel y de los grupos que actuarán este sábado, 23 de agosto en la nueva edición de la Fiesta de la Chola. Una cita muy esperada en el calendario festivo de la ciudad dentro de sus fiestas patronales por San Ginés.

Bajo la organización directa de las concejalías de Turismo y Comercio, y Actos y Eventos del Ayuntamiento, el parque Islas Canarias acogerá casi 12 horas consecutivas de actuaciones musicales y mucha diversión veraniega con Los 600, Dj Maxi, Aseres, los grupos Extra y Bomba y DeLorean.

Yonathan de León detalló en esta presentación, celebrada en La Recova, que de manera planificada se está promoviendo la celebración de los Sangineles por todo el frente marítimo de la ciudad, desde el Charco de San Ginés hasta la Punta del Camello, con escenarios temáticos en casa zona para promover la dinamización de la ciudad y ayudar a los sectores hosteleros, de ocio y comercio con la gran afluencia de público que acude a los eventos.

Programa de las Fiestas de San Ginés 2025 Programa de las Fiestas de San Ginés 2025

Para ello, este próximo sábado, el parque Islas Canarias será el epicentro de la diversión y alegría con la Fiesta de la Chola, que este año contará con las actuaciones de Los 600, Dj Maxi, Aseres, los grupos Extra y Bomba y DeLorean.

Lleno en los alojamientos

La concejala de Comercio y Turismo, Eli Merino, resaltó que los complejos alojativos en Arrecife han colgado el cartel de llenos para este largo fin de semana, donde se incluye el día grande de San Ginés, el 25 de agosto, donde además de los residentes serán muchos los visitantes de otras islas y la Península los que se trasladarán para participar y disfrutar de los eventos organizados por el Ayuntamiento en las fiestas de San Ginés.

Por su parte, el concejal de Actos y Eventos, Óscar López, remarcó que la Fiesta de la Chola aporta un encuentro familiar, veraniego y divertido en la programación de las fiestas. Los horarios y grupos que actúan se han planificado para que toda la familia, los chinijos y adultos, puedan asistir y divertirse durante las casi 12 horas de actuaciones.

Asimismo, según explicaron en la presentación de este evento festivo, el Ayuntamiento de Arrecife, consciente del descanso de los vecinos de la zona, ha programado que las actuaciones en la Fiesta de la Chola finalicen a las doce de la noche para que los residentes disfruten de su derecho al descanso.