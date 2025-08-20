Lanzarote podrá gastar 10 millones más para vivienda, territorio y seguridad

El pleno extraordinario celebrado ayer en el Cabildo de Lanzarote aprobó el Plan Económico Financiero del ejercicio 2025, «un documento que hace cumplir a la Corporación insular con la ley presupuestaria actual». La institución insular destaca que este Plan Económico Financiero contempla también la incorporación de cerca de 10 millones de euros más del remanente de Tesorería al presupuesto inicial, que se aprobó en febrero por 209 millones de euros.

La vicepresidenta y consejera de insular de Hacienda, María Jesús Tovar, subrayó que en este Plan se refleja «que el Cabildo de Lanzarote no tiene ningún tipo de deuda». Tovar detalló: «Al recuperar la senda económica establecida previa a la pandemia, éramos conscientes de que había que hacer ajustes pero siempre con la mirada puesta en la deuda, por lo que podemos decir con orgullo que disponemos de unas cuentas completamente saneadas».

«De esta manera, y cumpliendo con la ley, podremos añadir estos diez millones que se sumarían al presupuesto que ya aprobamos con la mirada puesta en el bienestar social; la vivienda; la protección del territorio; la seguridad; y el fomento de la actividad física y el deporte, entre otros aspectos», concluyó la consejera de Hacienda.

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha asegurado que esta aprobación «es el reflejo del compromiso de este Grupo de Gobierno con el saneamiento económico de la institución». El documento será enviado a la Viceconsejería de Hacienda del Gobierno de Canarias para que, una vez sea estudiado, proceda a su aprobación definitiva y sea devuelto de nuevo al Cabildo.

«Pérdida de credibilidad»

Ariagona González (PSOE) denunció que este Plan «es la prueba más clara de la nefasta gestión económica que está llevando al Cabildo de Lanzarote, de la pérdida de credibilidad y de capacidad política para tomar decisiones».

Según González, el origen de este Plan de ajuste está en el «incumplimiento deliberado de la regla de gasto y de estabilidad presupuestaria, fruto de la obsesión del presidente y sus socios por sustituir la gestión por titulares y el buen gobierno por despilfarro».

Ariagona González, en el Cabildo de Lanzarote / La Provincia

«Estamos hoy aquí porque ustedes han gastado sin tino ni medida, han regado con dinero público todo tipo de actividades y han vaciado la caja de toda la ciudadanía sin mejorar ni un ápice su calidad de vida», reprochó en el pleno.

González ha calificado de «bochornoso» que en un documento de tanta relevancia se cite por error una ley de transparencia pública de Andalucía, lo que demuestra, en sus palabras, «la absoluta falta de rigor con la que este gobierno aborda asuntos tan serios como las cuentas de la institución».

«Lo más grave es que este plan supone en la práctica una intervención técnica: Hacienda e Intervención deberán supervisar las modificaciones presupuestarias porque este gobierno no es digno de confianza para administrar el dinero público», censuró la socialista. Y recordó que no existen causas estructurales que expliquen este deterioro de las cuentas, sino que todo responde a la «gestión imprudente y contraria a la normativa» realizada por Betancort y sus socios de gobierno.