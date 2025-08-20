Lanzarote pone en marcha su primer plan de prevención contra la filoxera para proteger sus viñedos

El Cabildo de Lanzarote ha dado un paso importante en la protección del sector vitivinícola insular con la aprobación de la primera hoja de ruta contra la filoxera, una plaga que, tras ser detectada en Tenerife, genera alarma entre agricultores y bodegueros de la isla.

La iniciativa, impulsada desde el Área de Agricultura y Ganadería y en colaboración con el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Lanzarote, busca anticiparse al riesgo y coordinar a todos los agentes implicados.

El documento plantea actuaciones urgentes que involucran tanto a administraciones públicas como al sector privado. Una de las primeras acciones es la creación de una comisión insular de seguimiento, que permitirá analizar la evolución de la amenaza y adaptar las acciones en función de las necesidades detectadas.

Entre las medidas principales, destaca la petición de reforzar los controles fitosanitarios en el Punto de Inspección Fronteriza, con estricto cumplimiento de la Orden Ministerial de 12 de marzo de 1987, que regula las condiciones de importación y exportación de productos vegetales en Canarias. El objetivo es impedir la entrada y propagación de la filoxera.

Inspección en viñedos abandonados

El plan contempla que técnicos especializados inspeccionen viñedos abandonados —espacios donde las plagas encuentran condiciones ideales para desarrollarse— siguiendo el patrón observado en Tenerife, donde la gran mayoría de los casos surgieron en parcelas en desuso.

El presidente insular, Oswaldo Betancort, ha destacado la urgencia y la responsabilidad colectiva como ejes de la respuesta: “El viñedo lanzaroteño es un patrimonio único que define nuestra identidad y dinamiza la economía gracias al vino y al enoturismo. Protegerlo es una labor prioritaria de todos”.

Así, se ha realizado un llamamiento a los profesionales, bodegas y a la ciudadanía en general para evitar la entrada de material vegetal procedente de otras zonas y estar alerta ante cualquier síntoma sospechoso, potenciando la detección temprana como mejor vía para mantener a Lanzarote libre de filoxera.