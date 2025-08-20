Lidl anuncia la apertura de su supermercado en Costa Teguise: esta es la fecha

La cadena de alimentación alemana Lidl anuncia la apertura de su tienda en la localidad turística y residencial de Costa Teguise. El supermercado se ubica en la calle Piteras s/n, en la trasera del Consultorio de Salud y está próxima al IES Costa Teguise.

El nuevo establecimiento es el sexto de Lidl en Lanzarote y se une a los cinco ya existentes en la Isla (dos en Arrecife, uno en Playa Honda, uno en Puerto del Carmen y otro en Playa Blanca). La plantilla de Lidl en Lanzarote supera los 200 trabajadores.

La fecha prevista de apertura del local de Costa Teguise es la del próximo viernes, 22 de agosto.

Horario y servicios de la tienda de Lidl en Costa Teguise

El supermercado tiene una superficie de más de 1.760 metros cuadrados de superficie de sala de ventas, cajas de autocobro, cuatro puntos de recarga para coches eléctricos y además es una tienda ecosostenible.

El horario de apertura al público del negocio será, de lunes a domingo, de 8.30 a 22.00 horas. En el exterior hay 147 plazas gratuitas de aparcamiento.

La cadena mantiene acuerdos con más de 100 proveedores locales, adquiriendo productos por un valor cercano a los 100 millones de euros anuales. Entre los alimentos que forman parte de esta colaboración se encuentran frutas, hortalizas, quesos, vinos y carnes.