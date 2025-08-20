Nuevo caso de vandalismo ambiental en Canarias: turistas se llevan piedras y sal de paisajes protegidos

Las redes sociales han vuelto a encender la indignación ciudadana. En esta ocasión, un vídeo difundido en TikTok y más tarde en Instagram, muestra a varios turistas cometiendo actos claramente prohibidos en espacios naturales protegidos de Lanzarote y Fuerteventura.

La grabación recoge cómo una mujer arranca piedras volcánicas, recoge sal y manipula elementos naturales con total despreocupación, mientras sus acompañantes graban entre risas. Este tipo de acciones, además de ilegales, ponen en riesgo el equilibrio de entornos naturales únicos en el mundo.

La pieza comienza con un texto irónico: “mi tía ahorrando en los souvenirs”. A continuación, se muestra cómo una turista arranca piedras rojizas del Charco de Los Clicos, en la localidad lanzaroteña de El Golfo, uno de los lugares más visitados de la isla.

Lo más grave es que, mientras se produce el acto, quien graba comenta: “vea lo que hacen los turistas, mire esta señora lo que está haciendo, destruyéndola, por eso nos vetan”. Lejos de mostrar arrepentimiento, lo hacen entre risas, evidenciando una preocupante falta de conciencia medioambiental.

Robo de sal y piedras en zonas protegidas del norte de Lanzarote

El vídeo también muestra a la misma turista recogiendo sal de pequeños charcos naturales ubicados en la costa norte de la isla, en zonas como La Santa o Tenesar. Además, se le ve manipulando callaos volcánicos, posiblemente para llevárselos como recuerdo.

Estas zonas no solo están protegidas por su valor ecológico, sino que forman parte del patrimonio geológico de una isla declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO desde 1993. Extraer o alterar elementos naturales en estos espacios no es solo una falta de respeto, sino una infracción que puede ser sancionada.

Los turistas protagonistas del vídeo también aparecen en la Playa del Mejillón, más conocida como la "Playa de las Palomitas" en Fuerteventura. Esta peculiar playa se ha hecho viral en los últimos años por la acumulación de rodolitos blancos, restos de algas calcáreas que parecen palomitas de maíz.

Aunque esta fama ha aumentado su atractivo turístico, también ha derivado en la sustracción masiva de estas formaciones, que son fundamentales para el ecosistema marino. En el vídeo, los turistas las recogen entre bromas, sin tener en cuenta que su extracción está estrictamente prohibida y sancionada.

¿Qué dice la ley? Sanciones por alterar espacios naturales

Tanto en Lanzarote como en Fuerteventura existen normativas autonómicas y locales que prohíben expresamente la extracción de elementos naturales en espacios protegidos. Estas acciones pueden constituir infracciones medioambientales sancionadas con multas económicas, además de suponer un daño irreversible al entorno.

El Cabildo de Lanzarote y el de Fuerteventura, junto con el Gobierno de Canarias, han intensificado en los últimos años las campañas de concienciación y vigilancia, pero casos como este ponen en evidencia la necesidad de reforzar la educación ambiental dirigida al turismo.