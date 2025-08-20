Teguise termina la construcción de 464 nuevos nichos en el cementerio municipal de La Villa

El municipio de Teguise, en Lanzarote, ha culminado recientemente una importante intervención en su cementerio municipal de Nuestra Señora de las Nieves, ubicado en pleno casco histórico de la localidad. Las obras han supuesto la creación de 464 nuevos nichos, ampliando de forma significativa la capacidad de este espacio y respondiendo así a una demanda creciente entre los vecinos.

La actuación ha contado con una inversión de algo más de 277.000 euros, fondos que proceden de los planes de cooperación gestionados a través del Cabildo de Lanzarote. Esta iniciativa pretende dar solución a una necesidad real, garantizando un espacio digno y adecuado para los ciudadanos en momentos tan delicados como la pérdida de un ser querido.

La alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, ha subrayado la importancia de esta intervención, considerándola una prioridad para el actual equipo de gobierno. Según Duque, se trata de un paso fundamental para asegurar la tranquilidad de las familias que necesitan hacer uso de estos servicios y para seguir avanzando en la mejora de las infraestructuras municipales.

El concejal de Obras, Eugenio Robayna, ha destacado que la finalización de estos trabajos era una demanda urgente de la ciudadanía y que se ha ejecutado con la máxima celeridad posible para ofrecer respuesta a los vecinos.

Cementerio de Guatiza: nuevos nichos y columbarios

De manera paralela, el Ayuntamiento de Teguise ha anunciado la inminente ampliación del Cementerio de Santa Margarita, en la localidad de Guatiza. El proyecto, que se encuentra en fase de licitación, contempla la construcción de 30 nichos adicionales y 12 columbarios destinados a cenizas, con un presupuesto estimado de 40.000 euros.

Según explica el propio concejal de Obras, esta actuación responde a la preocupación y persistente demanda de las familias de Guatiza, que han solicitado en reiteradas ocasiones una ampliación de la capacidad funeraria en la localidad. Las obras podrían comenzar en los próximos meses, una vez que finalice el proceso administrativo.