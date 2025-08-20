Tías baja el IBI a los residentes y sube la tasa a los establecimientos hoteleros

El Ayuntamiento de Tías ha aprobado una modificación en la ordenanza fiscal que regula el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), con el objetivo de lograr un modelo más justo y redistributivo para sus ciudadanos. La nueva norma, ratificada en el pleno ordinario de este martes, establece dos tipos distintos de gravamen: un 0,40% dirigido a los propietarios de bienes residenciales y un 0,50% para los grandes patrimonios inmobiliarios, en especial dedicados a uso hotelero y turístico.

El concejal de Hacienda, Tomás Silvera, explicó que solo el 10% de los inmuebles con mayor valor catastral—igual o superior a 500.000 euros—verán incrementado su impuesto.

Se trata, por tanto, de una medida focalizada en aquellas propiedades que reflejan una mayor capacidad económica y que, en su mayoría, pertenecen a la industria hotelera y al sector turístico de alto valor.

Congelación del IBI residencial y recargo medioambiental para grandes establecimientos

Con esta modificación, el gobierno local—formado por PSOE y Unidas Sí Podemos—apuesta por congelar el IBI de los vecinos y dedicar parte de la recaudación extra a proyectos de interés social. Según Silvera, esta subida “compensará a la sociedad de Tías por el coste medioambiental y social que genera la industria hotelera”, asegurando así que los establecimientos turísticos asuman una mayor responsabilidad fiscal por los servicios y los recursos utilizados.

Nicolás Saavedra, concejal de Bienestar Social, subraya que estos fondos tendrán como destino reforzar las ayudas de alquiler para personas en riesgo de exclusión, muchas de ellas vinculadas laboralmente al propio sector turístico, y mitigar los efectos de la precariedad laboral y el impacto ambiental asociados a ciertas actividades.

Parte de la recaudación se destinará a reforzar las ayudas de alquiler para personas en riesgo de exclusión

La reforma busca también mejorar la competitividad del turismo local mediante políticas de sostenibilidad y responsabilidad, contribuyendo a un desarrollo equilibrado y respetuoso con el entorno.

Un sistema fiscal progresivo adaptado a la realidad social y económica

La iniciativa parte del convencimiento de que no es sostenible mantener los servicios públicos únicamente con los impuestos de los residentes, como señaló Silvera: “No es justo que la industria turística se sostenga solo con los impuestos de quien tiene una pequeña vivienda, igualando el tipo impositivo con hoteles de gran capacidad y valor”.

Con este cambio, Tías se convierte en un referente de justicia tributaria y de ajuste progresivo en la isla, asegurando un reparto más equitativo de la carga fiscal y una mejor financiación de los servicios municipales.

Tías, municipio pionero en Lanzarote en la aplicación de la Ley de Vivienda

Una de las novedades más destacadas de esta reforma es la adaptación a la Ley de Vivienda 12/2023, de 24 de mayo, siendo el primer municipio de Lanzarote en incorporar las directrices estatales a su marco fiscal local. Entre los cambios más importantes, se amplía la bonificación del IBI hasta el 90% para familias numerosas especiales y se crea una bonificación del 95% para viviendas en alquiler con renta limitada por norma jurídica. Esto incluye tanto viviendas de protección oficial (VPO) de promoción privada como aquellas inmersas en zonas declaradas tensionadas.

Como parte de este proceso, en abril de 2024 el consistorio solicitó al Gobierno de Canarias un diagnóstico actualizado sobre la oferta de vivienda en el municipio, necesario para valorar la declaración de Tías como “zona de mercado residencial tensionado”, en línea con lo que marca la legislación estatal sobre vivienda y el derecho a un hogar digno.