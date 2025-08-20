Una vecina de Titerroy muere sin poder regresar a su casa tras 16 años de abandono institucional: el caso de Candelaria Díaz

La historia del barrio de Titerroy en Arrecife se ha convertido en un triste ejemplo de cómo la burocracia, la desatención y la falta de compromiso institucional pueden marcar generaciones. Han pasado ya 16 años desde el derrumbe de una vivienda en la calle Timbayba, suceso que desencadenó una serie de desalojos y dejó a decenas de familias sin hogar y, hasta la fecha, sin respuesta real a sus necesidades más básicas, denuncia Ismael Montero, presidente de la Asociación de Vecinos de Titerroy.

El reciente fallecimiento de Candelaria Díaz, una afectada cuya tragedia personal estuvo marcada por la pérdida de su hijo Tito, a los 38 años, tras el derrumbe del techo de su dormitorio en 2009 mientras dormía, vuelve a poner en el foco la situación que viven muchas familias de Titerroy.

Candelaria simbolizaba la espera y la esperanza por recuperar lo que nunca debió serles arrebatado: su hogar. Como ella, varios vecinos han fallecido antes de poder regresar a sus casas, evidenciando el impacto humano de una gestión deficiente y poco empática.

Boquete en una vivienda tras el desplome del techo que aplastó a un albañil de 38 años mientras dormía en la noche del 28 de julio de 2009 en la calle Timbayba (Titerroy) de Arrecife. / Javier Fuentes

Desalojados y sin ayudas suficientes

Tras el siniestro, los vecinos fueron obligados a abandonar sus viviendas y buscar alternativas habitacionales, en la mayoría de los casos recurriendo a alquileres que, con el paso de los años y el aumento del coste de vida, se han hecho insostenibles. Muchas de estas familias ni siquiera cuentan hoy con ayudas al alquiler, viéndose condenadas a la precariedad y al desarraigo. El derecho a una vivienda digna y adecuada, reconocido tanto en la Constitución Española como en la normativa canaria, sigue siendo una promesa vacía para esta comunidad, recuerda el colectivo vecinal.

A lo largo de este tiempo, las familias han tenido que enfrentarse a trámites interminables, promesas incumplidas y un trato institucional que rozaba el abandono. Los convenios firmados en 2011 y 2015, las transferencias de fondos estatales y los numerosos anuncios de soluciones no han servido para cambiar la realidad.

Fondos, plazos y promesas incumplidas

El Ayuntamiento de Arrecife y el Gobierno de Canarias han dispuesto de recursos y oportunidades para poner en marcha la reposición y rehabilitación de viviendas en Titerroy. Un ejemplo es la subvención aceptada en marzo de 2023, cercana a los 350.000 euros y destinada específicamente a la rehabilitación de casas en el barrio. La normativa exige un plazo de ejecución de dos años, prorrogable a cuatro, pero hasta el momento no se ha publicado proyecto alguno, no se han iniciado las obras ni se ha adjudicado la subvención. Si no se solicita la prórroga, la inversión podría perderse, agravando la situación social y el deterioro del parque residencial, avisa la Asociación de Vecinos.

Este retraso en la gestión y la falta de claridad en la ejecución de los fondos públicos genera incertidumbre, prolonga el sufrimiento de los afectados y pone en entredicho la responsabilidad de los cargos implicados.

Viviendas rehabilitadas y vendidas: vecinos originales, sin solución

Uno de los aspectos más controvertidos ha sido la rehabilitación parcial de algunas viviendas dañadas, que luego fueron vendidas a terceros, amparadas por licencias municipales, según el colectivo vecinal.

Muchas de las casas que una vez pertenecieron a vecinos desalojados acaban en manos de nuevos propietarios, mientras los afectados originales siguen a la espera de una solución que nunca llega. ¿Quién fiscaliza realmente estas decisiones y protege los intereses de los desplazados?

Silencio institucional y denuncias ciudadanas

La actitud de las instituciones, tal y como denuncia la Asociación de Vecinos de Titerroy, ha sido de inacción o, en el mejor de los casos, de promesas no cumplidas. Solo en 2018 el entonces Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, criticó abiertamente la obstrucción y el desgaste de los afectados tras las promesas inclumplidas por parte de la Alcaldía de Arrecife, pero la situación permanecido esencialmente igual desde entonces. Ni el Parlamento de Canarias ni el propio Gobierno regional han terminado de ofrecer una respuesta satisfactoria.

El actual consejero de Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, visitó Lanzarote pero nunca se reunió con las familias para escuchar sus demandas directamente, limitándose a señalar las transferencias de fondos como muestra de acción, recuerdan lo svecinos. Así, la frustración crece entre quienes sienten que el tiempo y la vida se les escurren sin justicia ni reparación.

La asociación vecinal exige justicia y soluciones

Desde la Asociación de Vecinos de Titerroy, los afectados insisten en su lucha y en la necesidad de que la reposición de viviendas pase de ser un enunciado estratégico o electoral a una prioridad inmediata y real. Denuncian el abandono institucional y demandan justicia para los mayores y familias que llevan años exigiendo lo que, en cualquier estado democrático, debería estar garantizado: el derecho a regresar a sus casas y vivir con dignidad.

La memoria de personas como Candelaria Díaz—ejemplo de lucha y esperanza para todo el barrio—sigue presente. El compromiso de la asociación, recalcan, es continuar reclamando, apoyando y dando voz a todas las familias hasta que se logre una respuesta efectiva.