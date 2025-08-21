Cine Club Lanzarote proyecta Turismo de guerra, un viaje crítico por la memoria histórica española

El próximo sábado 30 de agosto a las 19:00 horas, el espacio cultural El Almacén en Arrecife acoge la proyección del documental Turismo de guerra. De la guerra también se sale, la más reciente y provocadora obra del cineasta Kikol Grau. La sesión, organizada por Cine Club Lanzarote en colaboración con el Festival de Rock de San Ginés, incluye la presencia del propio director, que compartirá impresiones con el público tras el visionado. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

En esta ocasión, Kikol Grau deja de lado su característico uso exclusivo de material de archivo para conducirnos personalmente a través de los lugares de la memoria histórica en España, explorando cómo estos espacios vinculados a la Guerra Civil se han convertido, en muchos casos, en atracciones turísticas.

El documental reflexiona sobre las contradicciones del turismo de guerra, una modalidad en auge en todo el mundo, donde el recuerdo de conflictos pasados se transforma en producto de consumo cultural. Grau, como guía, acompaña al espectador a través de campos de batalla, monumentos y escenarios de conflicto, a ritmo de rock’n’roll y con un enfoque profundamente crítico.

Sinopsis del documental

Turismo de guerra. De la guerra también se sale es una obra que mezcla elementos como turismo, conflicto bélico, recreaciones históricas, cosplay, memoria histórica y archivo sonoro. La película analiza cómo, desde mediados del siglo XX, el turismo internacional ha evolucionado hasta diversificarse en nuevas formas, entre ellas el turismo de guerra.

En el caso de España, este tipo de turismo se centra principalmente en la Guerra Civil de 1936-1939, con rutas y visitas a paisajes marcados por la tragedia. El filme plantea una mezcla de memoria histórica y experimentación audiovisual, que desafía al espectador a reflexionar sobre la forma en la que se representa el pasado en el presente.

Considerado uno de los cineastas más subversivos y alternativos del panorama español, Kikol Grau se caracteriza por un estilo directo, irreverente y cargado de crítica social. Con trabajos anteriores centrados en el uso de material de archivo, Grau ha abordado temáticas como la música punk, los medios de comunicación o el relato político.

En Turismo de guerra, se pone frente a la cámara y se convierte en protagonista de su propio relato. Junto a Jordi Tomás y Roger La Puente, recorre con ironía y contundencia los caminos del pasado bélico español.