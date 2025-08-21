Lanzarote actualiza su inventario tras casi una década sin revisión
El Pleno extraordinario aprueba la rectificación y actualización del Inventario General de Bienes y Derechos, paso previo a la cesión de solares al Gobierno de Canarias
El Cabildo de Lanzarote aprobó este miércoles en el Pleno Extraordinario la rectificación y actualización del Inventario General de Bienes y Derechos de la Institución insular, que permanecía sin revisión desde 2016. Esta medida, respaldada por unanimidad, permitirá desbloquear la tramitación de expedientes vinculados a la cesión de solares al Gobierno de Canarias para destinarlos a proyectos habitacionales.
El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, destacó que "desde el comienzo de la legislatura nos comprometimos a tener el inventario actualizado ya que sin esta herramienta resulta imposible avanzar en acuerdos urbanísticos y en la puesta en marcha de proyectos de calado insular. Esta aprobación supone un hito en la gestión", afirmó.
El consejero del área de Vivienda, Miguel Ángel Jiménez, recordó que la falta de actualización del inventario había supuesto un freno en distintos procedimientos. "Cuando se inició el expediente de cesión de las 42 viviendas adquiridas en Yaiza y de varios solares al Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), el departamento técnico advirtió de la imposibilidad de continuar al estar la documentación obsoleta. Ante esta situación, el equipo de Inventario emprendió en los últimos meses un trabajo exhaustivo para poner al día todos los registros patrimoniales de la corporación", explicó.
Con la aprobación plenaria de esta rectificación, el Cabildo cumple uno de los pasos previos imprescindibles para transferir suelo público al Ejecutivo autonómico y contribuir así a la construcción de nuevas viviendas en la isla. Desde la Consejería de Vivienda se subraya que la actualización del inventario no solo era un requisito administrativo, sino también una condición indispensable para atender a la creciente demanda residencial que vive Lanzarote.
