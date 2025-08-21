Lanzarote desmiente al Ayuntamiento de Tías en relación con el palmeral de la zona de Hospiten y la LZ-505

El Cabildo de Lanzarote, a través del área de Obras Públicas, quiere aclarar y desmentir las afirmaciones vertidas por el Ayuntamiento de Tías en relación con la conservación del palmeral en la zona de Hospiten y la carretera LZ-505.

En primer lugar, el consejero Jacobo Medina subraya que "el palmeral al que hace alusión el Ayuntamiento corresponde a suelo de titularidad municipal y fue plantado en su día por el propio Ayuntamiento de Tías". Además, señala que "existen palmeras de carácter privado en la zona que, según las imágenes difundidas, habrían sido retiradas directamente por el propio Ayuntamiento, sin que se trate de competencias insulares y con las consecuencias que ello podría conllevar legalmente".

Asimismo, recuerda que "de haberse actuado sobre palmeras de ámbito insular sin autorización expresa, el Ayuntamiento de Tías estaría incurriendo en una irregularidad, ya que la retirada de palmeras requiere obligatoriamente de los informes preceptivos y vinculantes de la Unidad de Medio Ambiente del Cabildo".

Del mismo modo, Jacobo Medina quiere desmentir cualquier abandono en el mantenimiento de los márgenes de las carreteras insulares: "Conviene recordar que el auténtico abandono se produjo durante el pasado mandato del PSOE, cuando se resolvió el contrato de márgenes con informes técnicos en contra, lo que dejó a la isla sin un servicio fundamental", recalcó.

Actualmente, añade el consejero, "existe una planificación rigurosa de los equipos de márgenes en todos los municipios de Lanzarote y, de hecho, la semana pasada dichos equipos trabajaron en vías insulares del municipio de Tías, lo que evidencia que no existe desatención alguna".

Por último, informa de que "ya está redactado y aprobado un proyecto específico para la retirada del palmeral muerto, que se llevará a cabo en coordinación con el área de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, garantizando así la correcta ejecución técnica y legal de los trabajos".

El Cabildo de Lanzarote reitera "su compromiso con la conservación del paisaje insular, la legalidad en la gestión de su arbolado y la transparencia en la coordinación con todas las administraciones".