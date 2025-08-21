Los del Río llenan de alegría y ritmo Arrecife en las Fiestas de San Ginés 2025

La capital de Lanzarote vivió una noche memorable durante las Fiestas de San Ginés 2025 gracias al concierto ofrecido por el reconocido dúo sevillano Los del Río en el emblemático Parque José Ramírez Cerdá. El evento, organizado por el Ayuntamiento de Arrecife, colmó la capacidad del recinto, confirmando la enorme expectación que genera este grupo entre el público canario y visitante.

Formado por Rafael Ruiz y Antonio Romero, Los del Río han construido una trayectoria inigualable en la música española, fusionando el flamenco con el pop en un estilo alegre, cercano y universal. A lo largo de más de 50 años sobre los escenarios, el dúo ha conseguido que sus temas formen parte de la memoria sentimental de varias generaciones, sin perder vigencia ni frescura en sus actuaciones en directo.

Durante casi dos horas, Arrecife vibró al ritmo de clásicos como Macarena, Sevilla tiene un color especial, Caballo Viejo, Me va, me va, Tengo el corazón roto”y Abuela Rosario” El público, entregado y participativo, disfrutó de un espectáculo lleno de energía, emociones y constantes referencias cariñosas a la ciudad anfitriona.

'Macarena': un fenómeno global sin fronteras

Un momento especialmente emocionante de la noche fue la interpretación de Macarena, la canción que dio la vuelta al mundo y puso la música española en lo más alto. El sencillo, convertido en un auténtico fenómeno cultural, alcanzó el número uno de Billboard durante 14 semanas en 1996 y tuvo su eco en eventos internacionales tan variados como la Super Bowl, los Juegos Olímpicos de Atlanta, la final de la NBA o la campaña presidencial de Bill Clinton, donde se convirtió en himno no oficial.

El alcance de este éxito se ha mantenido hasta nuestros días: el año pasado, la propia Hillary Clinton bailó la “Macarena” junto a Los del Río en Sevilla, demostrando el arraigo y actualidad de este icónico tema. Además, la canción ha sido reconocida por Billboard como “Top Latin Song of All Time” y figura en las listas de las mejores canciones de la historia según VH1.

Homenajes y unión generacional

El espectáculo incluyó sentidos homenajes a figuras insignes de la música como Celia Cruz y Lola Flores, ampliando la conexión emocional con el público. La combinación de diversión, carisma y reconocimiento a los grandes de la historia musical contribuyó a un ambiente festivo y familiar.

El teniente de alcalde y concejal de Fiestas, Echedey Eugenio, destacó la implicación del público y la importancia de este tipo de eventos para reforzar la identidad cultural de la ciudad: “Ver el Parque completamente lleno y a tantas personas compartir una noche histórica es la mejor prueba del compromiso del Ayuntamiento con unas fiestas pensadas para todos los vecinos”.