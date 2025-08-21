Sánchez no quiere barcos por La Mareta
El Gobierno impone una exclusión temporal de la navegación en Costa Teguise hasta el 31 de agosto por motivos de seguridad
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en uso de sus competencias, informa a Salvamento Marítimo de la «exclusión temporal a la navegación marítima en la Isla de Lanzarote hasta el 31 de agosto de 2025 por motivos de seguridad en el espacio marítimo». Según el radioaviso, emitido el pasado día 4, dicha restricción es hasta el 31 de agosto y abarca el espacio de Costa Teguise. En esta localidad se encuentra la residencia La Mareta, donde veranea el presidente Pedro Sánchez, y nada debe perturbar su descanso por tierra, mar y aire.
