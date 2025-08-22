La 36ª Feria de Artesanía de Lanzarote, referente en Canarias, ya cuenta con cartel anunciador
Las áreas de Artesanía y Cultura de la Institución que preside Oswaldo Betancort presentarán en unos días la 36ª edición de esta importante cita cultural y comercial, que este año 2025 tendrá lugar del 10 al 15 de septiembre, en Mancha Blanca (Tinajo)
El Cabildo de Lanzarote, a través de las áreas de Artesanía y Cultura, ha presentado el cartel anunciador de la 36ª Feria de Artesanía de Lanzarote, una de las citas más destacadas del calendario cultural y comercial de Canarias. La obra centra su inspiración en las tradicionales soletas, calzado popular que ha acompañado durante generaciones la vida cotidiana de la población isleña.
El acto de presentación, celebrado en la sede de la Corporación insular, contó con la participación de la consejera de Artesanía, Aroa Revelo; el consejero de Cultura, Jesús Machín Tavío; y el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort.
Como en ediciones anteriores, el cartel de la Feria se ha dedicado a un elemento del rico patrimonio etnográfico de Lanzarote y La Graciosa. Este año, el protagonismo recae en las soletas, un calzado humilde y resistente, elaborado con goma y otros materiales de fácil acceso, que marcó la vida de muchas familias. Más allá de su función práctica, constituye un símbolo de ingenio, resiliencia y memoria colectiva de las islas.
La consejera de Artesanía, Aroa Revelo, ha subrayado que "este cartel rinde homenaje a un elemento sencillo pero cargado de memoria colectiva, que refleja la esencia de la artesanía como recurso para dar respuesta a las necesidades cotidianas".
Por su parte, el consejero de Cultura, Jesús Machín Tavío, ha remarcado que "la Feria no solo es un espacio de encuentro comercial, sino también un escaparate vivo del patrimonio cultural que nos define y que debemos transmitir a las nuevas generaciones".
El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, ha recalcado que "con cada edición, el Cabildo reafirma su compromiso con los artesanos y con la defensa de una identidad que nos distingue dentro y fuera de Canarias".
La 36ª Feria de Artesanía de Lanzarote abrirá sus puertas en Mancha Blanca (Tinajo) el miércoles 10 de septiembre y se podrá visitar hasta el lunes 15, a las 21:30 horas. Los detalles completos de la programación serán presentados la próxima semana.
