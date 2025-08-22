Arrecife adjudica cuatro contratos clave por 2,8 millones para modernizar infraestructuras y servicios
La ampliación del cementerio de San Román, mejoras en los colegios y señalización viaria y nuevos coches para la Concejalía de Obras Publicas son las inversiones
El Área de Contratación del Ayuntamiento de Arrecife, bajo la dirección del teniente de alcalde Echedey Eugenio, ha formalizado la adjudicación de cuatro contratos estratégicos.
La inversión total asciende a 2.807.247,62 euros y tiene como objetivo optimizar servicios públicos, reforzar la seguridad vial y modernizar infraestructuras urbanas.
Ampliación del Cementerio de San Román
- Empresa adjudicataria: Hormiconsa Canarias, S.A.
- Valor del contrato: 1.908.847,62 euros (IGIC incluido)
- Plazo de ejecución: ocho meses
- Garantía: cinco años
“Se trata de una demanda histórica de muchos ciudadanos de Arrecife y con esta obra damos respuesta creando un espacio digno y suficiente para las familias”, subraya el edil.
Mantenimiento de colegios (paramentos y cubiertas)
- Empresas adjudicatarias: UTE Capross 2004–Activa Lanzarote
- Lote 4 (Paramentos): 400.000,00 euros (IGIC incluido)
- Lote 5 (Cubiertas): 200.000,00 euros (IGIC incluido)
- Inversión total en estos lotes: 600.000,00 euros
“Queremos colegios más seguros, salubres y cuidados; por eso atacamos tanto los paramentos como las cubiertas, con un plan de trabajo que prioriza la atención rápida y eficaz”, añade Eugenio.
Señalización viaria y modernización de la movilidad
- Contrato: conservación, mantenimiento, suministro e instalación de señalización viaria en Arrecife
- Presupuesto: 170.000 euros (IGIC incluido)
- Duración: un año, prorrogable
“Garantizar que las calles estén correctamente señalizadas es clave para la seguridad vial y para lograr una movilidad ordenada y eficiente en la ciudad”, destaca el concejal.
Renovación de la flota municipal de Obras Públicas
- Contrato: suministro de tres vehículos para el área de Obras Públicas
- Valor: 128.400 euros (IGIC incluido)
“Renovar la flota es imprescindible para que los equipos municipales respondan mejor y más rápido”, resalta Eugenio.
"Invertir donde más hace falta"
Echedey Eugenio, teniente de alcalde y responsable del Área de Contratación, afirma que estas adjudicaciones forman parte de una hoja de ruta clara para “invertir donde más hace falta” y acelerar la contratación para que las mejoras lleguen cuanto antes a la ciudadanía. Subraya que se trata de convertir recursos municipales en inversiones tangibles, con servicios mejorados, infraestructuras modernas y mayor seguridad para los vecinos.
Impacto para la ciudadanía y criterios de selección
Las cuatro actuaciones buscan impactos directos en la vida diaria de los arrecifeños: más espacio para las familias en el cementerio, entornos educativos más seguros y cuidados, movilidad más segura gracias a una señalización adecuada y una flota municipal más eficiente para responder ante incidencias. El edil enfatiza que “no son anuncios” sino decisiones firmes con cobertura presupuestaria.
- El Cupón de la ONCE deja cerca de un millón de euros en Canarias
- El viento arranca varias sombrillas de la protesta contra Pedro Sánchez en una playa de Lanzarote y acaban en el mar
- Una vecina de Arrecife muere sin poder regresar a su casa tras la trágica muerte de su hijo y 16 años de abandono institucional: la historia de Candelaria Díaz
- Pedro Sánchez no quiere barcos por La Mareta
- Los pescadores se quejan de la prohibición de barcos frente a La Mareta con Sánchez de vacaciones: ”Con otros presidentes sí podíamos faenar”
- Una playa cercana a La Mareta, en Lanzarote, amanece llena de sombrillas llamando corrupto a Pedro Sánchez
- Bebió, fumó y desató el escándalo en un vuelo a Lanzarote: condenado el pasajero que obligó a volver al aeropuerto
- El regalo del Cabildo de Lanzarote a Pedro Sánchez: al presidente español le llamó la atención y se lo llevaron a La Mareta