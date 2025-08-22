Arrecife adjudica cuatro contratos clave por 2,8 millones para modernizar infraestructuras y servicios

El Área de Contratación del Ayuntamiento de Arrecife, bajo la dirección del teniente de alcalde Echedey Eugenio, ha formalizado la adjudicación de cuatro contratos estratégicos.

La inversión total asciende a 2.807.247,62 euros y tiene como objetivo optimizar servicios públicos, reforzar la seguridad vial y modernizar infraestructuras urbanas.

Ampliación del Cementerio de San Román

Empresa adjudicataria: Hormiconsa Canarias, S.A.

Valor del contrato: 1.908.847,62 euros (IGIC incluido)

Plazo de ejecución: ocho meses

Garantía: cinco años

“Se trata de una demanda histórica de muchos ciudadanos de Arrecife y con esta obra damos respuesta creando un espacio digno y suficiente para las familias”, subraya el edil.

Mantenimiento de colegios (paramentos y cubiertas)

Empresas adjudicatarias: UTE Capross 2004–Activa Lanzarote

Lote 4 (Paramentos): 400.000,00 euros (IGIC incluido)

Lote 5 (Cubiertas): 200.000,00 euros (IGIC incluido)

Inversión total en estos lotes: 600.000,00 euros

“Queremos colegios más seguros, salubres y cuidados; por eso atacamos tanto los paramentos como las cubiertas, con un plan de trabajo que prioriza la atención rápida y eficaz”, añade Eugenio.

Señalización viaria y modernización de la movilidad

Contrato: conservación, mantenimiento, suministro e instalación de señalización viaria en Arrecife

Presupuesto: 170.000 euros (IGIC incluido)

Duración: un año, prorrogable

“Garantizar que las calles estén correctamente señalizadas es clave para la seguridad vial y para lograr una movilidad ordenada y eficiente en la ciudad”, destaca el concejal.

Renovación de la flota municipal de Obras Públicas

Contrato: suministro de tres vehículos para el área de Obras Públicas

Valor: 128.400 euros (IGIC incluido)

“Renovar la flota es imprescindible para que los equipos municipales respondan mejor y más rápido”, resalta Eugenio.

"Invertir donde más hace falta"

Echedey Eugenio, teniente de alcalde y responsable del Área de Contratación, afirma que estas adjudicaciones forman parte de una hoja de ruta clara para “invertir donde más hace falta” y acelerar la contratación para que las mejoras lleguen cuanto antes a la ciudadanía. Subraya que se trata de convertir recursos municipales en inversiones tangibles, con servicios mejorados, infraestructuras modernas y mayor seguridad para los vecinos.

Impacto para la ciudadanía y criterios de selección

Las cuatro actuaciones buscan impactos directos en la vida diaria de los arrecifeños: más espacio para las familias en el cementerio, entornos educativos más seguros y cuidados, movilidad más segura gracias a una señalización adecuada y una flota municipal más eficiente para responder ante incidencias. El edil enfatiza que “no son anuncios” sino decisiones firmes con cobertura presupuestaria.