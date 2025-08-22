Arrecife celebra con éxito la III Quedada de Mayores en La Recova por las Fiestas de San Ginés

La Recova Municipal de Arrecife volvió a convertirse este jueves en escenario de un encuentro que ya forma parte del calendario festivo: la III Quedada de Mayores, organizada en el marco de las Fiestas de San Ginés. El evento, ideado para valorar y celebrar a las personas mayores, reunió a decenas de residentes de la capital que disfrutaron de una tarde de convivencia, música en directo y un enyesque para compartir entre amigos.

El acto contó con la presencia de autoridades del municipio y de la isla. Entre ellos estuvieron el alcalde de Arrecife, Yonathan de León; el teniente de alcalde y concejal de Fiestas, Echedey Eugenio; y Oswaldo Betancort, presidente del Cabildo de Lanzarote. También estuvo presente el propio concejal de Mayores, Rosmen Quevedo, quien señaló la importancia de este tipo de iniciativas para la vida comunitaria.

Los responsables municipales destacaron la relevancia de que los mayores tengan un papel protagonista en las fiestas patronales, subrayando el compromiso del Ayuntamiento con la participación intergeneracional.

Programa de las Fiestas de San Ginés 2025 Programa de las Fiestas de San Ginés 2025

Música y convivencia como ingredientes clave

La jornada contó con dos orquestas que aportaron el ritmo y el ambiente festivo: Los Jarvac y Guarapo. Su repertorio fue el motor que permitió a las personas mayores bailar, conversar y disfrutar sin prisa, en un entorno cómodo y cercano.

Este enfoque festivo, centrado en la convivencia y la alegría, refuerza el objetivo del evento: convertir La Recova en un punto de encuentro para la tercera edad, donde se sientan valorados y activos dentro de las fiestas.

III Quedada de Mayores por las Fiestas de San Ginés en Arrecife / La Provincia

Un compromiso de las instituciones con la tercera edad

Según Rosmen Quevedo, concejal de Mayores, la Quedada de Mayores ya es una tradición que pone en valor la vitalidad y la contribución de las personas mayores a la sociedad arrecifeña. La iniciativa se desarrolla en colaboración con la Concejalía de Fiestas, con la finalidad de que este grupo de población participe plenamente en las festividades, celebrando su presencia y reconociento su influencia en la vida local.

Con la tercera edición, la Quedada de Mayores de La Recova se consolida como un pilar del programa de San Ginés. El encuentro ofrece un espacio propio para las personas mayores, que aportan con su experiencia y entusiasmo a la identidad cultural de Arrecife y al espíritu de las fiestas patronales.