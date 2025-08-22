Arrecife tendrá que retirar todo el conjunto arquitectónico franquista de la plaza de la iglesia de San Ginés por vulnerar la Ley de Memoria Democrática

El debate sobre la presencia de símbolos franquistas y elementos contrarios a la memoria democrática en espacios públicos de España lleva años ocupando el centro de la agenda social y política. En la isla de Lanzarote, este asunto cobra actualidad con las obras de remodelación de la Plaza de Las Palmas, situada frente a la iglesia de San Ginés, donde se ubica el conjunto arquitectónico conocido como Cruz de los Caídos. El Cabildo de Lanzarote acomete los trabajos.

La Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática y leyes autonómicas como la Ley 5/2018, de memoria histórica de Canarias, establecen la obligación de las administraciones públicas de identificar y retirar monumentos, símbolos, placas y otras referencias enaltecedoras de la dictadura franquista y la sublevación militar, especialmente aquellas que ocupan espacio público o figuran en bienes de titularidad pública.

Un informe de la Asesoría Jurídica del Cabildo de Lanzarote, con fecha del pasado 20 de agosto, determina, en base al informe jurídico elaborado por el abogado José Manuel Corbacho Palacios y datado dos días antes, el 18 de agosto, que "la competencia para la retirada de los símbolos del conjunto arquitectónico denominado 'Cruz de los Caídos' contrario a la Ley de Memoria Democrática corresponde al Ayuntamiento de Arrecife".

Petición de Patrimonio del Cabildo de Lanzarote

El Área de Patrimonio Histórico del Cabildo de Lanzarote, siguiendo el procedimiento legal, encargó un informe técnico-jurídico especializado sobre la situación del conjunto monumental denominado Cruz de los Caídos, en el marco del proyecto Restauración de la Plaza de Las Palmas y reordenación de accesos en Arrecife.

A fecha 25 de julio de 2025, la retirada física de la cruz se llevó a cabo, quedando la pieza custodiada provisionalmente hasta la emisión de dictamen definitivo. Varias consultas técnicas apuntaban a la contradicción del monumento con los principios de Memoria Democrática. Para reforzar la actuación, se solicitó un dictamen exhaustivo al experto en la materia José Manuel Corbacho Palacios.

Obras de rehabilitación de la Plaza de Las Palmas, frente a la iglesia de San Ginés, en Arrecife, en la que se ha retirado la cruz de la época franquista / La Provincia

Argumentos jurídicos para la retirada del conjunto monumental

El informe jurídico asume que todo el conjunto arquitectónico—no solo la cruz, sino las esferas de piedra de cantería basáltica de Arucas, el pedestal, el monolito y la placa asociada—debe ser considerado como elemento contrario a la legislación vigente en materia de memoria democrática. Esta ornamentación en la Plaza de Las Palmas ya existía cuando el dictador Francisco Franco visitó Lanzarote el 28 de octubre de 1950. La idea era que la inaugurase, pero su apretada agenda, de apenas dos horas en Lanzarote, se lo impidió, según recogió en la crónica de la visita el periódico Falange.

El informe del letrado detalla también que "desde su construcción hasta el final de la Dictadura, la citada Cruz de los caídos de la Plaza de las Palmas fue utilizada como lugar de concentración y actos políticos en los que se homenajeaba al líder de la Falange, José Antonio Primo de Rivera y con él exclusivamente a los muertos del ejército rebelde durante la Guerra Civil, o se recordaba la fecha de fundación del partido citado".

Conjunto escultórico Cruz de los Caídos en la Plaza de Las Palmas, frente a la iglesia de San Ginés, ahora en reformas. / A. A.

La recomendación principal, basada en las conclusiones jurídicas y el análisis normativo, es que la administración competente (el Ayuntamiento de Arrecife) ejecute, conforme a los trámites legales requeridos, la retirada definitiva del conjunto de la Cruz de los Caídos de la esfera pública. A su vez, este conjunto deberá depositarse en instalaciones adecuadas bajo custodia administrativa, garantizando su no exhibición pública, y se deberá comunicar esta situación al departamento competente en materia de memoria democrática.

Es importante destacar que el informe subraya la consideración integral de todos los elementos arquitectónicos involucrados, subrayando la indivisibilidad de su valor simbólico y su papel en la exaltación de la dictadura y la sublevación militar.

La intervención del artista César Manrique

El Ayuntamiento de Arrecife encomendó sobre 1950, el embellecimiento de la Plaza de Las Palmas, "cuyo diseño genérico de la misma, al parecer, fuera ideado por el artista César Manrique Cabrera, pero no así el conjunto arquitectónico con sus cuatro esferas de cantería de piedra basáltica maciza, las gradas y pedestal donde su ubica el monolito en forma de cruz, dado que no consta aparezca proyectado en los planos de reforma de la plaza", señala el informe del abogado.

Fundamentos legales: la Ley de Memoria Democrática y la Ley de Memoria Histórica de Canarias

La justificación legal se apoya principalmente en el artículo 35 de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, que identifica como elementos contrarios a la memoria democrática cualquier construcción, placa, símbolo o monumento que enaltezca la sublevación militar, la dictadura franquista, sus dirigentes, fuerzas represivas o las organizaciones que los sustentaron.

Esta definición incluye no solo los monumentos directos, sino también los elementos ornamentales asociados, inscripciones y placas adjuntas, así como cualquier referencia toponímica o denominaciones en callejeros y centros públicos.

La ley impone una obligación activa a las administraciones para proceder a la identificación y retirada de estos elementos, y responsabiliza al titular del bien (en este caso, el Ayuntamiento de Arrecife) de su remoción y depósito.

Además, la Ley 5/2018, de memoria histórica de Canarias, refuerza el marco legal al establecer criterios específicos de reconocimiento y reparación moral a las víctimas canarias de la Guerra Civil y la dictadura franquista, y condiciona la existencia de vestigios públicos de ese periodo.

Incluido en el Catálogo de símbolos y vestigios franquistas en Canarias

Un hito relevante en este proceso es la publicación, en mayo de 2025, del “Catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas existentes en el ámbito territorial de Canarias. Fase III”, realizado por la Universidad de La Laguna para la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias. En la tercera fase de este catálogo, correspondiente a los municipios no incluidos en etapas anteriores, la Cruz de los Caídos de la Plaza de Las Palmas aparece registrada (ARLZ MON 1) como vestigio a retirar.

El catálogo subraya que este elemento monumental responde al concepto de exaltación de la rebelión, la guerra y la dictadura, constituyéndose en un vestigio de la denominada “cultura de la victoria franquista”.

Además, se incide en que estos monumentos contribuyen a la permanencia del conflicto simbólico y al mantenimiento de la memoria del aparato represivo franquista, lo que según recientes sentencias del Tribunal Supremo justifica su retirada de la esfera pública.

No resignificación ni reconocimiento patrimonial previo

De acuerdo con los informes aportados, nunca se ha procedido a la resignificación de la Cruz de los Caídos ni a su inclusión en el inventario de bienes culturales protegidos o relevantes para el patrimonio histórico de Lanzarote. Esto elimina cualquier supuesto amparo legal por su valor artístico, arquitectónico o cultural, atendiendo únicamente a su significado político y su función como vestigio de la dictadura.

El no haberse distinguido como bien de interés cultural ni haberse sometido a un proceso de resignificación, impide aplicar excepciones previstas en las leyes de memoria, que podrían autorizar la conservación de elementos simbólicos bajo determinadas condiciones pedagógicas o museísticas.

Competencia administrativa: el Ayuntamiento de Arrecife

La responsabilidad directa para la retirada de símbolos franquistas recae en la administración propietaria del bien o espacio donde se localizan. En el caso de la Cruz de los Caídos, esa competencia corresponde al Ayuntamiento de Arrecife, que debe actuar conforme a la Ley de Memoria Democrática y las especificidades de la normativa autonómica canaria.

La retirada de la cruz ya fue materializada inicialmente por el Cabildo insular en el marco de las obras de la Plaza de Las Palmas, pero la cruz y el conjunto arquitectónico no pueden ser restituidos al espacio público, sino destinados a una custodia fuera de la vista, con notificación expresa al área autonómica responsable de la memoria democrática.

El incumplimiento de esta obligación legal, según el artículo 60 y siguientes de la Ley 20/2022, puede suponer sanciones para el propio Ayuntamiento, desde multas hasta la intervención por la administración superior.