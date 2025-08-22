'Cantos y pasos', el nuevo espectáculo de Los Campesinos con Pedro Guerra y Tigaray, el domingo 24 de agosto en Arrecife

El Festival Campesino, que este año cumple su 36ª edición, es una de las citas más esperadas de las fiestas de San Ginés, en honor al patrón de Arrecife.

El estreno de este espectáculo inédito, que lleva por título Cantos y pasos, se celebrará el próximo domingo, 24 de agosto, a las 21.30 horas, en el Parque José Ramírez Cerdá de la capital lanzaroteña.

La propuesta, según explica la Agrupación Folclórica Los Campesinos de Lanzarote, "profundiza en ese diálogo entre lo ancestral y lo actual". El montaje contará con la participación del grupo Tigaray y el cantautor canario Pedro Guerra.

La organización corre a cargo de Los Campesinos de Lanzarote, con el patrocinio del Ayuntamiento de Arrecife y la Consejería de Centros de Arte Cultura y Turismo y Cabildo de Lanzarote.

De la producción y dirección se encargan @coescenica, Benito Cabrera y Miguel A Corujo.

Agrupación fundada en 1964

La Agrupación Folclórica Los Campesinos es un grupo de música y danza tradicional fundada en Arrecife en 1964. Desde su creación es un referente en la isla y el Archipiélago.

Trailer del documental 'Memorias de la tierra' por los 60 años de Los Campesinos

Ha hecho un trabajo encomiable de conservación e investigación de las tradiciones de la Isla y representa "con autenticidad los valores, modos y comportamientos del campesino lanzaroteño". Sin descuidar la tradición, el grupo ha ido incorporando nuevos estilos, una prueba fehaciente de que la cultura popular vive en un continuo enriquecimiento.

En 2003 el Gobierno de Canarias les concedió una de sus Medallas de Oro por el día de la comunidad autónoma.