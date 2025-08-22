El Consejo Insular de Caza aplaza 15 días la reapertura de la caza en Haría tras los nuevos casos de envenenamiento

La isla de Lanzarote mantiene la suspensión de la caza en el municipio de Haría, al menos durante dos semanas más, tras la decisión unánime del Consejo Insular de Caza, presidido por el consejero Samuel Martín y bajo la coordinación del presidente insular, Oswaldo Betancort.

La medida responde a la alarma generada en la zona por la colocación indiscriminada de venenos, que ha resultado en la muerte de animales silvestres y domésticos en las últimas semanas.

La reunión extraordinaria celebrada este viernes contó con la participación de representantes de la asociación de cazadores, cuerpos de seguridad del Estado, el Gobierno de Canarias, técnicos del Cabildo, autoridades del Ayuntamiento de Haría y miembros de la Asociación Ecologistas en Acción, quienes analizaron la situación y debatieron las mejores líneas de actuación.

Ampliación de la temporada de caza

Durante el encuentro, todos los sectores implicados coincidieron en la necesidad de mantener el cierre temporal de la actividad cinegética en Haría. El aplazamiento, de quince días adicionales, busca asegurar que se den las condiciones adecuadas para la reapertura, prevista en principio para el 4 de septiembre si así lo confirman los informes técnicos.

De forma paralela, se acordó ampliar los días hábiles de caza para la temporada actual en toda Lanzarote, estableciendo el 30 de octubre y el 2 de noviembre como jornadas extraordinarias dedicadas a la caza del conejo y la perdiz. Ambas medidas deberán ser validadas por el Gobierno de Canarias, siguiendo el procedimiento administrativo habitual.

El presidente Oswaldo Betancort expresó su agradecimiento "por la actitud responsable y el compromiso" demostrados por los integrantes del consejo, afirmando que “la prioridad en este momento debe ser la defensa de la salud pública y la protección de la biodiversidad insular”. Betancort recalcó también que, a pesar de la vigilancia intensiva a la que está sometida Haría, se han detectado nuevos casos de envenenamiento, por lo que llamó a la máxima prudencia y colaboración ciudadana.

No enterrar a los perros muertos

El consejero de Caza, Samuel Martín, destacó la labor de los equipos técnicos y agentes de medio ambiente, que han rastreado el terreno y realizado el seguimiento de los cebos y animales afectados en condiciones difíciles. Martín puso en valor la responsabilidad colectiva mostrada y manifestó que “los acuerdos alcanzados reflejan el firme compromiso con la legalidad y la protección tanto de personas como de animales”.

Por su parte, el representante del Ejecutivo regional respaldó las decisiones adoptadas, avalando la idoneidad técnica de las medidas aplicadas por el Cabildo de Lanzarote.

Además, se recordó a la comunidad de cazadores la importancia de no enterrar perros que hayan muerto en circunstancias sospechosas, ya que es fundamental preservar la cadena de custodia de las pruebas para permitir una investigación eficaz por parte de las autoridades competentes.

Refuerzo de la vigilancia

La situación vivida en Haría pone de manifiesto la gravedad que representa el uso ilegal de venenos, no solo para la fauna silvestre y doméstica, sino también para la salud pública y el equilibrio ecológico del municipio. Las administraciones participantes en el Consejo Insular de Caza reafirmaron su disposición para continuar reforzando las labores de vigilancia, así como la cooperación interinstitucional y ciudadana, con el fin de erradicar prácticas que pongan en peligro el medio ambiente.

Por último, se anima a cualquier ciudadano que detecte ánimos sospechosos o evidencias de envenenamiento a contactar con los servicios de emergencias o las autoridades medioambientales, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.