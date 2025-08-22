Haría refuerza la seguridad en Charco del Palo con el tapiado de siete bungalows inacabados
Las construcciones presentan riesgos tanto para la salubridad como para la seguridad de la población y los visitantes
El Ayuntamiento de Haría ha puesto en marcha una intervención en la zona de Charco del Palo para mejorar la seguridad y el bienestar de los vecinos. Según informan fuentes municipales, se ha procedido al tapiado y acondicionamiento de siete bungalows inacabados que presentan riesgos tanto para la salubridad como para la seguridad de la población y los visitantes.
El alcalde de Haría, Alfredo Villalba, ha explicado que esta decisión responde a las demandas y preocupaciones de la ciudadanía. Los inmuebles inacabados acumulaban condiciones de insalubridad que podían suponer un problema de salud pública y aumentar los riesgos de accidentes.
“La prioridad es garantizar el bienestar de quienes viven y visitan la zona, manteniendo el entorno en condiciones óptimas”, ha destacado el regidor municipal.
Prevención de accidentes y protección del entorno
Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, Marcos Lemes, subraya que el tapiado de estas estructuras resulta clave para prevenir posibles incidentes y evitar problemas asociados a la existencia de edificaciones abandonadas, como la proliferación de residuos y otros riesgos.
Estas actuaciones forman parte de un plan más amplio, impulsado por el Ayuntamiento de Haría, para la gestión y mejora del espacio público en el municipio. El objetivo es preservar la calidad de vida de la ciudadanía y asegurar la integridad de los espacios naturales de la zona.
