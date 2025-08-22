Haría refuerza la seguridad en Charco del Palo con el tapiado de siete bungalows inacabados

El Ayuntamiento de Haría ha puesto en marcha una intervención en la zona de Charco del Palo para mejorar la seguridad y el bienestar de los vecinos. Según informan fuentes municipales, se ha procedido al tapiado y acondicionamiento de siete bungalows inacabados que presentan riesgos tanto para la salubridad como para la seguridad de la población y los visitantes.

El alcalde de Haría, Alfredo Villalba, ha explicado que esta decisión responde a las demandas y preocupaciones de la ciudadanía. Los inmuebles inacabados acumulaban condiciones de insalubridad que podían suponer un problema de salud pública y aumentar los riesgos de accidentes.

“La prioridad es garantizar el bienestar de quienes viven y visitan la zona, manteniendo el entorno en condiciones óptimas”, ha destacado el regidor municipal.

El Ayuntamiento de Haría tapia bungalows abandonados en Charco del Palo / La Provincia

Prevención de accidentes y protección del entorno

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, Marcos Lemes, subraya que el tapiado de estas estructuras resulta clave para prevenir posibles incidentes y evitar problemas asociados a la existencia de edificaciones abandonadas, como la proliferación de residuos y otros riesgos.

Estas actuaciones forman parte de un plan más amplio, impulsado por el Ayuntamiento de Haría, para la gestión y mejora del espacio público en el municipio. El objetivo es preservar la calidad de vida de la ciudadanía y asegurar la integridad de los espacios naturales de la zona.