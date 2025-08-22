El nuevo partido político Marea Viva irrumpe en Tías como alternativa política ciudadana

El municipio de Tías cuenta un nuevo partido político: Marea Viva, un proyecto que surge con la intención de transformar y modernizar la gestión pública local. Con sus registros y trámites legales ya completados, esta iniciativa ciudadana busca ser un espacio abierto y plural, en el que la voz de los vecinos tenga un papel protagonista, ha anunciado este jueves esta formación, impulsada por Jerónimo Robayna (fundador de San Borondón y exconcejal de Tías) y Mame Fernández (exmiembro de CC y Nueva Canarias y exconcejal en Tías), ambos sin cargo político en la actualidad.

Según explican los impulsores del movimiento, el objetivo principal de Marea Viva es situar a las personas y al futuro del municipio en el centro del debate político. De esta forma, la formación pretende dejar atrás los viejos esquemas y crear una "política de cercanía", basada en la escucha activa y la participación ciudadana.

Compromiso con el desarrollo social, económico y medioambiental

Marea Viva se presenta como una alternativa comprometida con los principales retos del municipio:

El acceso a la vivienda

El fomento del empleo

La necesidad de diversificar la economía local

La protección del entorno natural

La mejora y modernización de los servicios públicos

La agrupación defiende un modelo de gestión transparente, eficaz y sostenible, donde la colaboración con los vecinos es clave para diseñar soluciones adaptadas a la realidad de Tías.

Construir, no confrontar

Uno de los principios fundacionales de Marea Viva es la voluntad de construir un municipio más inclusivo, dando voz a quienes no se sienten representados. El colectivo subraya que su camino se basa en el diálogo y la cooperación, evitando la confrontación política y centrándose en los intereses de la comunidad.

Durante las próximas semanas, Marea Viva presentará públicamente a su equipo y detallará sus principales líneas de actuación. La formación invita a los vecinos y vecinas de Tías a participar activamente en la construcción colectiva de propuestas y en la toma de decisiones que afectan al futuro del municipio.