El regalo del Cabildo de Lanzarote a Pedro Sánchez: al presidente español le llamó la atención y se lo llevaron a La Mareta

De incluir una moción en el orden del pleno del Cabildo de Lanzarote para declarar al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, persona non grata, que luego el PP se vio obligado a retirar tras un informe de los Servicios Jurídicos de la Corporación Insular, a agasajar al jefe del Ejecutivo español con un regalo en La Mareta.

El Cabildo de Lanzarote fue sede el pasado lunes del encuentro entre el líder socialista y el presidente canario, el nacionalista Fernando Clavijo, para abordar los asuntos incluidos en la denominada agenda canaria. La reunión se celebró en la sala de Presidencia, en la tercera planta del edificio de la Casa Cabildo. El presidente insular, Oswaldo Betancort (CC), figuraba entre las autoridades que recibieron al mandatario español en la explanada de la sede cabildicia.

Pedro Sánchez evitó coger el ascensor y subió por las escaleras para reunirse con Clavijo. Sin embargo, en la primera planta y junto a la sala de Comisiones, dos fotografías colgadas en la pared llamaron la atención de Pedro Sánchez, señalan fuentes del Cabildo: una de ellas es una imagen aérea de la zona de viñedos en La Geria y la otra de cultivos en jable, dos de los paisajes agrícolas más característicos de Lanzarote.

La reunión entre Pedro Sánchez y Fernando Clavijo en el Cabildo de Lanzarote, el pasado lunes. / Adriel Perdomo / EFE

Envío a La Mareta

Dos días después de que Pedro Sánchez se enamorara de las fotografías, ya las tenía en La Mareta, la residencia ubicada en Costa Teguise en la que pasa sus vacaciones junto a su familia desde el pasado 2 de agosto. El mandatario español tiene previsto abandonar la isla de los volcanes, si no adelanta su regreso a Madrid, el próximo lunes, 25 de agosto.

Un ordenanza del Cabildo trasladó a La Mareta el pasado miércoles el presente que tanto gustó a Sánchez.

A. F.

La historia de las fotografías

Las dos imágenes que ahora están en La Mareta las utilizó el Cabildo de Lanzarote en la promoción de la candidatura de la Isla como Patrimonio Agrícola Mundial.

El pasado mes de mayo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reconoció a Lanzarote como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM). De ese modo, este territorio insular se convirtió en la primera isla europea en recibir este reconocimiento internacional. La ceremonia de entrega de certificados a las nuevas regiones reconocidas como SIPAM tendrá lugar el próximo 31 de octubre, en el marco de las celebraciones del 80º aniversario de la FAO (16 de octubre).

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ante dos de los carteles promocionales de la candidatura de Lanzarote a Patrimonio Agrícola Mundial / C. L.

El título de la FAO pone en valor los singulares paisajes agrícolas de Lanzarote, además del ingenio, la resiliencia y el amor por la tierra que han demostrado generaciones de agricultores y agricultoras, según destacó la Corporación Insular hace tres meses cuando recibió la noticia del galardón.

El Cabildo ha puesto en marcha programas de recuperación de fincas, ayudas al cultivo, la restauración de aljibes y ha mostrado su “compromiso real” con la soberanía alimentaria.

Cultivos de vides en La Geria, foto que el Cabildo de Lanzarote ha regalado a Pedro Sánchez / La Provincia

Sin embargo, el campo lanzaroteño sufre desde hace tiempo continuos cortes de agua de riego agrícola que dificulta la labor diaria de los campesinos, un problema más que se une a la sequía por la falta de lluvias.

Sistema de cultivo en jable, una de las fotos promocionales del Cabildo de la candidatura de Lanzarote como Patrimonio Agrícola Mundial / La Provincia

La institución anunció el pasado 31 de julio que el sector primario de Lanzarote contará durante este verano con una capacidad adicional de 2.500 metros cúbicos de agua diarios, gracias a la puesta en marcha de una desaladora portátil que llegó el día anterior al Puerto de Los Mármoles, en Arrecife y se trasladó a la Central de Desalación Díaz Rijo.