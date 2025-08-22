"Super cremosa y con muchísima cebolla": la tortilla más famosa de Canarias está en este rincón

En la Avenida Islas Canarias, entre el bullicio de Costa Teguise y la brisa atlántica que todo lo envuelve, se esconde una taberna que ya forma parte del mapa gastronómico imprescindible de Lanzarote. Su nombre es Taberna El Bocadito, y lo que comenzó como una propuesta cercana y casera ha terminado siendo un secreto a voces entre viajeros y residentes.

Quien la descubre no tarda en recomendarla. Lo hizo también el creador gastronómico Iñaki (@inakigastro) que en uno de sus vídeos confesaba entre risas: “La tortilla más famosa de Lanzarote tiene el visto bueno de Ferrán Adrià. Además, fue elegida como la mejor de Canarias según la Guía”. Con semejante carta de presentación, la isla ha encontrado en este rincón un templo al sabor y la tradición.

Una tortilla con sello de calidad

En una tierra donde la gastronomía se mide en raíces y autenticidad, la tortilla de El Bocadito se ha convertido en emblema. Ferrán Adrià le dio su aprobación y la Guía Repsol la reconoció como la mejor de las islas. Un plato aparentemente sencillo, pero elaborado con técnica y respeto por el producto, que se sirve como bandera de la casa.

El propio Iñaki lo tiene claro: “Tampoco puedes perderte las croquetas; las de chuleta madurada son para flipar, con un sabor a parrilla que te vas de la olla”. La recomendación no es exagerada: quienes las prueban coinciden en describirlas como un bocado único.

Tarta de queso y miel canaria

El recorrido por la carta no estaría completo sin llegar al postre. La tarta de quesos canarios con miel se ha ganado un lugar en el recuerdo de los comensales. “No hay más que ver el punto”, señala Iñaki en su reseña. Un dulce que habla de identidad, tradición y sencillez, con ese toque de miel que endulza cada bocado y que resume el espíritu de la isla.

Aunque la fama la encabezan estos platos, la carta es amplia y variada. En El Bocadito conviven hamburguesas artesanas hechas a la brasa, carnes de cerdo ibérico, pescados frescos y arroces marineros. Las raciones son generosas, pensadas para compartir, y cada plato llega a la mesa con ese aire de taberna donde la calidad no está reñida con el precio.

El ambiente de una taberna viva

Situada en el Centro Comercial Los Charcos, la taberna mantiene un espíritu cálido y familiar. Su fachada sencilla da paso a un local donde la cocina es protagonista. “Es una visita obligada en Costa Teguise”, afirman quienes han pasado por allí. El ambiente es animado, ideal para familias gracias a su menú infantil, pero también perfecto para cenas con amigos o escapadas en pareja.

Con precios ajustados, platos elaborados con cariño y un ambiente cercano, El Bocadito se ha ganado su lugar entre los imprescindibles de Lanzarote. No es un restaurante pretencioso, sino un lugar donde se honra la tradición con un guiño moderno.