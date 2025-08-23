Coalición Canaria critica la gestión de la seguridad durante las fiestas patronales en San Bartolomé
Los nacionalistas alertan de la escasez de agentes de policía local y asegura que la seguridad el pasado fin de semana dependió casi en exclusiva de la Policía Canaria
El grupo de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de San Bartolomé ha expresado su inquietud ante la insuficiencia de efectivos policiales locales durante la celebración de las fiestas patronales.
Según el portavoz de la formación, David Rocío, la situación fue especialmente delicada el pasado fin de semana, cuando la seguridad dependió casi en exclusiva de la Policía Canaria, que se encargó del dispositivo de vigilancia en el municipio ante la escasez de agentes municipales.
Rocío ha querido reconocer públicamente la labor de los efectivos desplazados desde el Gobierno de Canarias, remarcando su papel fundamental para evitar que la seguridad ciudadana quedara sin cobertura durante los actos festivos. Sin embargo, el portavoz nacionalista denuncia que se trata de un problema estructural que viene motivado, en su opinión, por el enfrentamiento entre el alcalde y la plantilla de la Policía Local.
Denuncia de okupaciones y hurtos
Coalición Canaria subraya que el sindicato policial notificó numerosas incidencias e infracciones durante los días de fiesta. Esta circunstancia, según Rocío, evidencia que la falta de personal es una situación insostenible para el municipio.
Además, señala un incremento en ocupaciones ilegales, hurtos y otras infracciones, achacando la situación a la ausencia de gestión y a la incapacidad del grupo de gobierno municipal para alcanzar acuerdos.
Reclaman mayor transparencia en seguridad ciudadana
Otra de las críticas vertidas por CC se dirige a la supuesta falta de transparencia del Ayuntamiento en materia de seguridad. Rocío asegura que ha solicitado hace meses la memoria anual de criminalidad y que, a día de hoy, no ha recibido respuesta. Según el edil, esta actitud podría responder a la intención de evitar que la ciudadanía conozca la realidad del municipio.
Coalición Canaria concluye agradeciendo la implicación de la Policía Canaria y el apoyo del Gobierno de Canarias en este contexto, a la vez que pide al alcalde que asuma su responsabilidad y busque soluciones urgentes para devolver la normalidad a la seguridad en San Bartolomé.
