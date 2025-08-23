La devoción y el folclore llenan las calles de Arrecife en la ofrenda a San Ginés

El centro histórico de Arrecife vivió este sábado una jornada repleta de tradición con motivo de la ofrenda en honor a San Ginés, patrón de la ciudad. Desde primeras horas, las calles de la capital de Lanzarote congregaron a numerosos vecinos y visitantes que no quisieron perderse uno de los actos más significativos de las fiestas patronales.

El pasacalles arrancó en la emblemática zona de las Cuatro Esquinas y concluyó en la Boca del Muelle Chico, lugar elegido para rendir homenaje ante la imagen del Santo.

El ambiente estuvo marcado por actuaciones de varias agrupaciones folclóricas: la Agrupación Folclórica San Cristóbal de Gran Canaria, la Agrupación Folclórica Princesa Iraya de Tenerife y los Coros y Danzas de Arrecife, que ya habían participado la noche anterior en el XXXI Festival Folclórico San Ginés en el Parque José Ramírez Cerdá. La cita contó también con la presencia del grupo gallego Aturuxo, protagonista de otra actuación programada para la noche.

Pasacalles y ofrenda a San Ginés en las fiestas patronales de Arrecife / La Provincia

Una ofrenda marcada por la emoción

El acto de entrega de ofrendas, celebrado frente a la imagen de San Ginés, estuvo presidido por el párroco Juan Carlos Medina. A la cita acudieron representantes institucionales como el alcalde de Arrecife, Yonathan de León, el concejal de Fiestas, Echedey Eugenio, así como otros miembros del grupo de gobierno y autoridades locales.

La ceremonia transcurrió en un ambiente de recogimiento y respeto, reflejo de la devoción que la población mantiene hacia su patrón.

Programa de las Fiestas de San Ginés 2025 Programa de las Fiestas de San Ginés 2025

Encuentro entre agrupaciones y reconocimiento a las tradiciones

La jornada continuó en la Recova Municipal, donde tuvo lugar un encuentro entre las distintas agrupaciones participantes. Durante el evento, se intercambiaron reconocimientos y agradecimientos tanto al Ayuntamiento de Arrecife como al Cabildo de Lanzarote por su constante apoyo a la promoción del folclore y de las tradiciones locales.

El alcalde y el concejal de Fiestas destacaron la importancia de mantener vivas estas celebraciones, que refuerzan la identidad cultural de Arrecife y consolidan las fiestas patronales como un referente en Lanzarote. Asimismo, subrayaron el papel de las agrupaciones folclóricas y la entusiasta respuesta del público que, año tras año, acude para rendir tributo a San Ginés.