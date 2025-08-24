El nuevo escenario de El Reducto debuta en Arrecife con el éxito del concierto de Antoñito Molina

El cantautor reunió a miles de personas el pasado viernes en la zona de la Punta del Camello con motivo de las fiestas de San Ginés

Concierto de Antoñito Molina en las Fiestas de San Ginés, en Arrecife

Concierto de Antoñito Molina en las Fiestas de San Ginés, en Arrecife

Concierto de Antoñito Molina en las Fiestas de San Ginés, en Arrecife

Arrecife

La música volvió a ser protagonista en Arrecife este viernes con el concierto ofrecido por el cantautor Antoñito Molina. La cita, organizada por la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento y encabezada por el teniente de alcalde, Echedey Eugenio, reunió a miles de personas en el estreno del nuevo escenario ubicado en la playa de El Reducto, cerca de la Punta del Camello.

Tras el rotundo éxito de Molina y su pop melódico, el escenario continuará acogiendo eventos destacados, como la esperada actuación de Alejandro Fernández, una de las voces más reconocidas de la música latina, el próximo lunes 25 de agosto (20.00 horas), día grande de las fiestas.

A continuación, tendrá lugar la gran quema de fuegos artificiales que pondrán punto y final a las fiestas de San Ginés de este 2025.

Jolateros, envite, radioaficionados y verbenas, entre otros actos

Además de los grandes conciertos que abarcan desde la música urbana hasta el folclore, o desde las animadas quedadas dedicadas a los mayores hasta el torneo de bola canaria de madera, el programa elaborado por el Ayuntamiento de Arrecife para celebrar las Fiestas de San Ginés incluyen otras muchas y variadas actividades dirigidas a todos los públicos.

Regata de jolateros en las Fiestas de San Ginés 2025 en Arrecife

Regata de jolateros en las Fiestas de San Ginés 2025 en Arrecife

Así a lo largo de estos días se celebran también numerosos juegos tradicionales entre los que destacan las regatas de jolateros o campeonato de envite, además de las clásicas verbenas o encuentro de radioaficionados.

En este sentido, el concejal de Fiestas y teniente de alcalde de Arrecife, Echedey Eugenio, expresa su satisfacción por “la excelente respuesta que están teniendo los actos programados” y anima “a seguir disfrutando con orgullo de unas fiestas patronales situadas a la altura que merece la tercera capital en importancia de Canarias”.

