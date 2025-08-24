Medio Ambiente

La Reserva de la Biosfera de Lanzarote cataloga sus más de 3.800 fotos

La colección reúne imágenes de la fauna marina adquiridas, donadas y del certamen Fotosub

Imagen de un ‘Heteropriacanthus cruentatus’.

Imagen de un ‘Heteropriacanthus cruentatus’. / Reserva de la Biosfera de Lanzarote

La Provincia

La Provincia

Arrecife

La oficina de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote se encuentra en proceso de organización y catalogación de sus fondos de imágenes de fauna marina, una colección de más de 3.800 fotografías reunidas por adquisición o donación de sus artífices, Jaime Romero y las fotografía ralizadas en el certamen Fotosub Lanzarote.

El consejero Samuel Martín, recuerda que entre los fines de la designación de los territorios de Unesco está la recopilación y producción de documentación y material divulgativo, con el propósito de poner en valor la biodiversidad de los ecosistemas y la importancia de su preservación para futuras generaciones.

La ejecución del inventario incluye la enumeración y descripción en fichas de cada una de las instantáneas seleccionadas, para ofrecer al público interesado información suficiente y contrastada de la variedad de especies que pueblan las aguas de Lanzarote y La Graciosa.

Durante la elaboración de la clasificación pormenorizada, la Reserva de la Biosfera de Lanzarote ha iniciado la publicación en sus redes sociales de algunas de estas llamativas y coloristas imágenes de peces, con datos generales sobre la familia, el nombre científico, el nombre común por el que se les conoce en el Archipiélago canario y algunas de sus peculiaridades físicas o del comportamiento.

