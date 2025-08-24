Medio Ambiente
La Reserva de la Biosfera de Lanzarote cataloga sus más de 3.800 fotos
La colección reúne imágenes de la fauna marina adquiridas, donadas y del certamen Fotosub
La oficina de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote se encuentra en proceso de organización y catalogación de sus fondos de imágenes de fauna marina, una colección de más de 3.800 fotografías reunidas por adquisición o donación de sus artífices, Jaime Romero y las fotografía ralizadas en el certamen Fotosub Lanzarote.
El consejero Samuel Martín, recuerda que entre los fines de la designación de los territorios de Unesco está la recopilación y producción de documentación y material divulgativo, con el propósito de poner en valor la biodiversidad de los ecosistemas y la importancia de su preservación para futuras generaciones.
La ejecución del inventario incluye la enumeración y descripción en fichas de cada una de las instantáneas seleccionadas, para ofrecer al público interesado información suficiente y contrastada de la variedad de especies que pueblan las aguas de Lanzarote y La Graciosa.
Durante la elaboración de la clasificación pormenorizada, la Reserva de la Biosfera de Lanzarote ha iniciado la publicación en sus redes sociales de algunas de estas llamativas y coloristas imágenes de peces, con datos generales sobre la familia, el nombre científico, el nombre común por el que se les conoce en el Archipiélago canario y algunas de sus peculiaridades físicas o del comportamiento.
- El Cupón de la ONCE deja cerca de un millón de euros en Canarias
- El regalo del Cabildo de Lanzarote a Pedro Sánchez: al presidente español le llamó la atención y se lo llevaron a La Mareta
- Los pescadores se quejan de la prohibición de barcos frente a La Mareta con Sánchez de vacaciones: ”Con otros presidentes sí podíamos faenar”
- El viento arranca varias sombrillas de la protesta contra Pedro Sánchez en una playa de Lanzarote y acaban en el mar
- Una vecina de Arrecife muere sin poder regresar a su casa tras la trágica muerte de su hijo y 16 años de abandono institucional: la historia de Candelaria Díaz
- Super cremosa y con muchísima cebolla': la tortilla más famosa de Canarias está en este rincón
- Pedro Sánchez no quiere barcos por La Mareta
- Una playa cercana a La Mareta, en Lanzarote, amanece llena de sombrillas llamando corrupto a Pedro Sánchez