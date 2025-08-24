San Ginés Joven llena Arrecife de música urbana con la actuación de Maikel Delacalle
El concierto San Ginés Joven congregó a miles de asistentes en la capital lanzaroteña para disfrutar del único concierto en España del artista tinerfeño, al que se sumaron Eva Ruiz y otros artistas
La capital lanzaroteña vivió este sábado una cita destacada en el marco de sus fiestas patronales con la celebración del concierto San Ginés Joven, impulsado por la Concejalía de Fiestas y la de Juventud del Ayuntamiento de Arrecife. Bajo la coordinación de Echedey Eugenio y Rosmen Quevedo, respectivamente, el evento se desarrolló en la explanada de El Reducto y contó con una respuesta masiva de público joven.
La gran atracción de la noche fue la actuación de Maikel Delacalle, referencia actual de la música urbana nacional. El artista tinerfeño eligió este concierto de Arrecife para realizar la única presentación en España en 2025, lo que convirtió la cita en un acontecimiento especial para sus seguidores.
Uno de los momentos destacados fue la invitación a Eva Ruiz, cantante lanzaroteña reconocida por su voz y carisma, para compartir escenario. Ambos protagonizaron una actuación memorable, a la que se sumaron los talentos de Carmen Hernández, Soge Culebra y los DJs Verse y Ale Ossorio, ofreciendo variedad y calidad musical durante toda la velada.
Fusión de géneros
Los asistentes disfrutaron de temas que fusionan estilos como R&B, hip hop y dancehall, sello personal de Delacalle, quien con trabajos como su álbum Replay ha contribuido a innovar y actualizar la escena urbana española.
El éxito del evento evidencia la capacidad de Arrecife para atraer grandes figuras del panorama musical y organizar propuestas que conectan con las inquietudes de la juventud insular.
- El Cupón de la ONCE deja cerca de un millón de euros en Canarias
- El regalo del Cabildo de Lanzarote a Pedro Sánchez: al presidente español le llamó la atención y se lo llevaron a La Mareta
- Los pescadores se quejan de la prohibición de barcos frente a La Mareta con Sánchez de vacaciones: ”Con otros presidentes sí podíamos faenar”
- El viento arranca varias sombrillas de la protesta contra Pedro Sánchez en una playa de Lanzarote y acaban en el mar
- Una vecina de Arrecife muere sin poder regresar a su casa tras la trágica muerte de su hijo y 16 años de abandono institucional: la historia de Candelaria Díaz
- Super cremosa y con muchísima cebolla': la tortilla más famosa de Canarias está en este rincón
- Pedro Sánchez no quiere barcos por La Mareta
- Una playa cercana a La Mareta, en Lanzarote, amanece llena de sombrillas llamando corrupto a Pedro Sánchez