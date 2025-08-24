San Ginés Joven llena Arrecife de música urbana con la actuación de Maikel Delacalle

La capital lanzaroteña vivió este sábado una cita destacada en el marco de sus fiestas patronales con la celebración del concierto San Ginés Joven, impulsado por la Concejalía de Fiestas y la de Juventud del Ayuntamiento de Arrecife. Bajo la coordinación de Echedey Eugenio y Rosmen Quevedo, respectivamente, el evento se desarrolló en la explanada de El Reducto y contó con una respuesta masiva de público joven.

La gran atracción de la noche fue la actuación de Maikel Delacalle, referencia actual de la música urbana nacional. El artista tinerfeño eligió este concierto de Arrecife para realizar la única presentación en España en 2025, lo que convirtió la cita en un acontecimiento especial para sus seguidores.

Uno de los momentos destacados fue la invitación a Eva Ruiz, cantante lanzaroteña reconocida por su voz y carisma, para compartir escenario. Ambos protagonizaron una actuación memorable, a la que se sumaron los talentos de Carmen Hernández, Soge Culebra y los DJs Verse y Ale Ossorio, ofreciendo variedad y calidad musical durante toda la velada.

Concierto de Maikel Delacalle y otros artistas en el San Ginés Joven, en Arrecife / La Provincia

Fusión de géneros

Los asistentes disfrutaron de temas que fusionan estilos como R&B, hip hop y dancehall, sello personal de Delacalle, quien con trabajos como su álbum Replay ha contribuido a innovar y actualizar la escena urbana española.

El éxito del evento evidencia la capacidad de Arrecife para atraer grandes figuras del panorama musical y organizar propuestas que conectan con las inquietudes de la juventud insular.