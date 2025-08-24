La vis teatral del director de cine Roberto Pérez Toledo

El Cabildo de Lanzarote presenta Manual básico de lengua de signos para romper corazones, primera obra teatral del cineasta lanzaroteño Roberto Pérez Toledo, que subirá a escena el sábado 27 de septiembre en el Teatro Víctor Fernández Gopar El Salinero. La función constituye un homenaje a su figura después de su fallecimiento en 2022, pocos días después del estreno de la pieza en el Teatro María Guerrero de Madrid, bajo la producción del Centro Dramático Nacional.

En palabras de Jesús Machín Tavío, consejero de Cultura del Cabildo de Lanzarote, «esta representación es una invitación a la ciudadanía para compartir la memoria de un creador lanzaroteño que supo proyectar la sensibilidad de nuestra isla hacia el mundo, y que hoy recordamos desde las tablas como parte de nuestro patrimonio cultural común».

La obra relata el encuentro entre Lucho, un joven sordo, y Jaime, con quien comparte el descubrimiento del amor y de la lengua de signos en un Madrid invernal. Entre juegos, aprendizajes y emociones, la historia avanza entre la ternura y la fragilidad de los sentimientos, revelando la intimidad de los personajes y las contradicciones de sus deseos. Una trama marcada por el humor, la naturalidad y la autenticidad de su lenguaje escénico.

Compra de entradas

Estrenada en enero de 2022, la propuesta fue concebida por el creador lanzaroteño como un diálogo entre la creación audiovisual y la teatralidad, abriendo caminos que Roberto Pérez Toledo dejó como legado.

La obra es una trama marcada por el humor, la naturalidad y la autenticidad

Realizó más de una treintena de cortometrajes en los que contó con actores como Nacho Aldeguer, Verónica Echegui, Álex García, Javier Calvo y Elena Furiase. En 2011, dio el salto al largometraje con Seis puntos sobre Emma.

La puesta en escena en Lanzarote se plantea como un acto de memoria viva, que refuerza la vinculación de la Isla con la obra de sus artistas y con una narrativa inclusiva y diversa que trasciende fronteras.

Con una duración aproximada de 90 minutos y recomendada para mayores de 14 años, las entradas están disponibles al precio de 10 euros a través de la plataforma culturalanzarote.sacatuentrada.