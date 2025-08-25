Pedro Rosa Quintet lleva la emoción y la sofisticación de la música brasileña a El Almacén en el Festival Tensamba

La 22ª edición del Festival Tensamba llega a Lanzarote con una de las propuestas más destacadas de la música brasileña contemporánea. El viernes 5 de septiembre a las 20:00 horas, el espacio El Almacén en Arrecife será el escenario donde Pedro Rosa Quintet presente en directo su elogiado álbum Midnight Alvorada, una obra que ha conquistado a la crítica por su profundidad emocional, autenticidad artística y sofisticación sonora.

El álbum, compuesto junto al poeta y letrista Rafael Mourão, representa un trabajo discográfico que va más allá de lo musical. Es un proyecto concebido desde la empatía, una invitación a mirar y sentir el mundo desde la vulnerabilidad, la belleza y la contradicción de lo humano.

Pedro Rosa logra, a través de sus composiciones, crear una experiencia sonora que trasciende géneros y etiquetas, fusionando jazz, música popular brasileña, samba y matices contemporáneos. El resultado es una obra de alto valor artístico que conecta con el público a nivel emocional y espiritual.

Un quinteto que amplifica la riqueza sonora del proyecto

La formación en quinteto eleva la dimensión sonora del álbum con una paleta rítmica y tímbrica cuidadosamente elaborada. El uso de elementos sonocromáticos, junto con una ejecución técnica impecable y una interacción fluida entre los músicos, da lugar a un concierto que invita a la contemplación y al deleite sensorial.

Sobre el escenario, Pedro Rosa no solo interpreta: comunica, conecta, se funde con el resto del quinteto y con el público. La espontaneidad y la precisión técnica se entrelazan para crear un directo íntimo, vivo y profundamente emocional.

El Festival Tensamba, con más de dos décadas de historia, se ha consolidado como un puente cultural entre Canarias y América Latina, trayendo a las islas algunos de los nombres más representativos de la música brasileña e iberoamericana. La actuación de Pedro Rosa Quintet reafirma esa vocación internacional del festival, al tiempo que ofrece al público canario una experiencia musical de altísimo nivel.

Este concierto en Lanzarote no solo representa la presentación de un álbum; es una celebración de la música como lenguaje universal, una oportunidad para explorar nuevas sonoridades y abrirse a otras formas de sentir y pensar.

Entradas y localización

El concierto tendrá lugar el viernes 5 de septiembre a las 20:00 horas en El Almacén, centro cultural de referencia en Arrecife. Las entradas tienen un precio de 10 euros y están disponibles a través de los canales oficiales del espacio cultural.

Se recomienda la compra anticipada, ya que se trata de una única función y el aforo es limitado. El evento está dirigido tanto a los amantes del jazz y la música brasileña como a quienes buscan una experiencia artística intensa y transformadora.