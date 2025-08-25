Polémica en Arrecife por la inclusión de fotos del alcalde y la concejala de Deportes en los trofeos del torneo 3x3 de baloncesto

El Torneo Ciudad de Arrecife 3x3 de Baloncesto Memorial Marcial Martín Rodríguez, ha generado controversia tras conocerse que en los trofeos entregados durante el evento figuraban la imagen del alcalde de Arrecife, Yonathan de León, y de la concejala de Deportes, Eli Merino. Esta decisión ha sido duramente criticada por el PSOE de Arrecife (en la oposición municipal), que considera impropia la personalización de estos premios en un acto cuyo objetivo principal es recordar y rendir homenaje a Marcial Martín, figura de referencia en el baloncesto local. El evento se celebró este fin de semana en la Ciudad Deportiva Lanzarote.

El concejal socialista Roy González se mostró contundente, asegurando que “la memoria de Marcial Martín y el esfuerzo de los organizadores merecen respeto y dignidad institucional”. González subrayó que incluir fotografías de cargos públicos en los trofeos desvirtúa el sentido del homenaje y prioriza la imagen institucional sobre la figura homenajeada. Además, calificó de “falta de respeto” hacia la comunidad deportiva, y criticó el uso de recursos públicos con fines de "marketing político".

Desde el PSOE se insiste en que los homenajes deben respetar su esencia y rechazan que sirvan como plataforma de promoción personal. “Las instituciones están para acompañar y servir, no para rendirse culto a sí mismas”, afirmó González, haciendo un llamamiento a centrar los esfuerzos en ensalzar al homenajeado y los valores deportivos.

Exigen rectificación y respeto en futuros homenajes

El grupo socialista ha pedido expresamente al gobierno municipal que reconsidere este tipo de prácticas, solicitando que en próximos actos conmemorativos se respete el verdadero significado del homenaje, apartando protagonismos ajenos a la figura de Marcial Martín.

De este modo, el PSOE aspira a preservar el respeto hacia los deportistas y la comunidad local que da sentido a estos encuentros.

Torneo Ciudad de Arrecife 3x3 de Baloncesto. / La Provincia

La organización dice que el PSOE miente y defiende el homenaje

La organización del I Torneo Ciudad de Arrecife 3x3 Memorial Marcial Martín Rodríguez ha salido al paso de la controversia surgida tras la nota emitida por el PSOE de Arrecife, que denunciaba la personalización de los trofeos con imágenes del alcalde, Yonathan de León, y la concejala de Deportes, Eli Merino. Según el concejal socialista Roy González, este gesto supondría, a su juicio, una utilización política inapropiada y una falta de respeto al sentido del memorial.

Sin embargo, Canarias3x3.com –entidad responsable del evento– niega rotundamente la veracidad de estas acusaciones y acusa a Roy González de fabricar una polémica “basada en mentiras”, sin haber contrastado la información ni haber interactuado en ningún momento con la familia de Marcial Martín o los propios organizadores del torneo.

Entrega de trofeos en el torneo 3x3 de Baloncesto en Arrecife / La Provincia

Decisión unilateral de la empresa proveedora

Según explica la organización, la empresa encargada de los trofeos decidió, por iniciativa propia y “sin conocimiento previo ni del Ayuntamiento ni de los organizadores”, innovar en el diseño final e incorporar fotografías extraídas de la presentación del torneo. Esta decisión, tomada minutos antes de la entrega, fue comunicada “in situ”, y ante la inmediatez y para evitar retrasos en el desarrollo del evento, se optó por entregar los trofeos, primando la experiencia deportiva de los participantes sobre la estética de los premios.

Desde Canarias3x3.com subrayan que nunca hubo intención política ni promoción personal y recalcan que ni el alcalde ni la concejala tuvieron participación alguna en esa elección, desmontando así la acusación de manipulación institucional.

Entrega de trofeos en el torneo 3x3 de Baloncesto en Arrecife en el Memorial Marcial Martín / La Provincia

Reconocimiento a la familia y visibilidad al baloncesto inclusivo

El comunicado resalta también elementos importantes que, en su opinión, han quedado fuera del debate. Por un lado, destaca el agradecimiento y satisfacción por parte de la família de Marcial Martín Rodríguez, que recibió una placa especial de homenaje, así como el reparto de diplomas a todos los participantes del baloncesto inclusivo. La entidad considera que estas acciones demuestran el carácter integrador y social del torneo, en línea con los valores que inspiraban a Marcial Martín.

En este sentido, Canarias3x3.com niega que exista malestar en la familia homenajeada e insiste en que el enfoque del torneo siempre tuvo como motor el reconocimiento al legado deportivo y humano de Marcial Martín Rodríguez y la promoción del baloncesto en Lanzarote.

Torneo 3x3 Ciudad de Arrecife Memorial Marcial Martin Rodriguez / La Provincia

Un torneo que refuerza la comunidad deportiva y social

Pese a la polémica, la organización enfatiza el rotundo éxito de participación registrado en el primer Memorial, con la asistencia de la práctica totalidad de los clubes de baloncesto de Arrecife y la isla, así como el protagonismo de equipos de baloncesto inclusivo, lo que ha dado visibilidad y relevancia al deporte adaptado y la integración social.

Para Canarias3x3.com, el compromiso con la comunidad y la familia homenajeada se ha reflejado durante todo el proceso, desde la preparación hasta la ejecución del evento, así como el apoyo recibido y la emoción vivida durante las ceremonias y partidos. El torneo, subrayan, “ha sido un homenaje sentido, merecido y sin precedentes en el deporte insular lanzararoteño”.

Un partido del torneo 3x3 Ciudad de Arrecife Memorial Marcial Martin Rodriguez / La Provincia

Llamamiento a evitar la politización de la vida deportiva

Desde la organización se insiste en que “no todo vale en redes sociales ni en política” y se hace un llamamiento a priorizar el respeto institucional, el trabajo colectivo y la transparencia frente a críticas infundadas. Canarias3x3.com recuerda que la crítica es legítima en democracia, pero debe ser responsable y fundada en hechos, no en distorsiones que perjudiquen la convivencia y el espíritu de los homenajes.

Ganadores del torneo

La cita, enmarcada en el programa de las fiestas de San Ginés, reunió a equipos de diferentes categorías. En sub17, el equipo “Spencers” se alzó con la victoria seguido de “Los Tamillas”. En la competición femenina, “El trío I” se proclamó campeón tras una ajustada diferencia de puntos sobre “Ariagona 3x3”. En la categoría masculina, “La pella de Ajei SL” alcanzó el primer puesto, seguidos por “Gymtonic” de Maramajo.

Uno de los momentos más aplaudidos fue el reconocimiento a los equipos de baloncesto inclusivo, representados por Magec Tías y Costa Teguise, cuyos jugadores recibieron diplomas personalizados por su aportación al torneo, destacando el compromiso con el deporte para todos y la inclusión social.

Agradecimientos

Además de los éxitos competitivos, la organización quiso agradecer la implicación de árbitros, personal técnico, clubes y leyendas del baloncesto insular, quienes disfrutaron de una “pachanga” o partido amistoso durante la tarde del sábado. Estos partidos entre veteranos recordaron a muchos los inicios del siglo XXI, renovando el espíritu de camaradería y amor al baloncesto que caracterizó a Marcial Martín Rodríguez.

El evento también sirvió para reconocer el apoyo del Ayuntamiento de Arrecife, clubes como Lanzabasket, Magec Tías, Roscachapas, Costa Teguise, Maramajo y de manera especial a Ariagona, que colaboró activamente en la organización.

Organizadores y participantes coinciden en valorar muy positivamente esta primera experiencia, que aspira a convertirse en una cita anual dentro de la agenda deportiva lanzaroteña. El torneo no solo ha servido para fomentar la convivencia y la pasión por el baloncesto, sino también para consolidar el sentido de pertenencia y homenaje a quienes han dejado huella en la historia deportiva de la isla.