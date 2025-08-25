Setenta mayores de Yaiza animan el torneo municipal de bola canaria

Con el triunfo de los equipos Huerta Vieja y Montaña Roja, en categoría femenina y masculina, respectivamente, finalizó este sábado en las canchas de Yaiza el torneo municipal de bola canaria de madera que congregó a más de setenta mayores de distintos pueblos sureños agrupados en un total de doce equipos, seis femeninos y seis masculinos, que compitieron en un ambiente de confraternización del 9 de julio al 23 de agosto.

La concejala de Atención al Mayor, Águeda Cedrés, destaca que "si bien el torneo es una competición deportiva y como tal hay una clasificación que determina ganadores, la finalidad esencial es que nuestros mayores se lo pasen bien y estén activos practicando un deporte que les encanta, pero a la vez, fomentamos un deporte tradicional de Canarias y preparamos en la bola a vecinos y vecinas a partir de los 58 años, que es la edad mínima para participar en este torneo municipal".

El torneo de Yaiza es además una competición que sirve de entrenamiento a los equipos del municipio que participan en el torneo insular Abuelos Conejeros, donde tienen destacada figuración los equipos de Yaiza, entre ellos, Huerta Vieja, que casi los vemos subido al podio. En categoría femenina, Papagayo fue el segundo clasificado por detrás de Huerta Vieja, mientras que en categoría masculina, Atalaya siguió la estela del campeón Montaña Roja.

Mayores de Yaiza disfrutaron dos veces por semana de la competición municipal durante mes y medio. Allí se encontraron, echaron unas risas y compartieron momentos alegres como el vivido el sábado en el cierre que finalizó con comida y música y sobre todo con una gran expresión de vitalidad de los mayores como la de Pablo Rodríguez, que con 92 años fue el participante más longevo del torneo.

Yaiza agradece la coordinación técnica del torneo a cargo de Manuel García, el apoyo del personal municipal y la participación de todos los equipos femeninos, Los Lirios, Los Ajaches, Papagayo, Huerta Vieja, Montaña Roja y Janubio, y masculinos, El Filo, Papagayo, Volcán de Timanfaya, La Atalaya, 7 Hojas y Montaña Roja.