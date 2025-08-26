Arrecife se despide de su patrón con fervor, música y fuegos artificiales

La festividad de San Ginés Apóstol se desarrolló en un ambiente animado como han sido la mayoría de los días desde que el 14 de agosto arrancaran las fiestas patronales de la capital de Lanzarote, a la que le quedan la misa por los difuntos de hoy los dos campeonatos -femenino y masculino- del Torneo de San Ginés de fútbol del 27 al 29 de agosto, este año en otra fecha.

Ayudó al buen desarrollo de la fiesta la gran participación de los actos, aprovechando que era jornada festiva en Arrecife. El programa y así se cumplió, una misa y posterior procesión de la imagen de San Ginés por las calles, la apertura de los ventorillos tradicionales en la avenida de Vargas desde las 19.00 a las 0.00 horas, el concierto en la playa de El Reducto del cantante mexicano Alejandro Fernández a partir de las 20.00 horas y su finalización, los fuegos artificiales que llenaron de colorido el cielo de la capital lanzaroteña.

Procesión de la imagen de San Ginés, ayer, en Arrecife. | PRENSA AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE

La iglesia matriz de San Ginés acogió desde las 12.00 horas la solemne eucaristía en honor a San Ginés Obispo, seguida de una procesión por calles del centro de la ciudad con acompañamiento de cientos de devotos.

La eucaristía fue presidida por Aday Josué García Jiménez, párroco de San Diego de Alcalá (Tuineje) y arcipreste de Fuerteventura, mientras que la procesión contó con el acompañamiento de la Banda Unión Musical de Lanzarote. A las 19.00 horas hubo otra misa.

Tanto el alcalde, Yonathan de León, como el teniente de alcalde, Echedey Eugenio, -presentes en ambos eventos junto a otros representantes públicos- agradecen a la ciudadanía el acompañamiento que ha ofrecido, junto a las autoridades civiles y militares, en estas celebración religiosa en el Día del Santo Patrón de Arrecife.

El broche musical corrió a cargo de Alejandro Fernández, que congregó a numeroso público en la playa de El Reducto, donde volvió a deleitar con la interpretación de sus temas más clásicos y otras canciones quizás menos conocidas, pero igual de aplaudidas.

Fuegos artificiales

Después de la actuación del intérprete mexicano se esperaba el vuelo supersónico hacia la nocher oscura de los fuegos artificiales sobre una Arrecife ya nocturna para que su cielo se iluminara con una paleta de colores que cerrar una edición más de los Sangineles.

Estos festejos han permitido disfrutar a residente y visitantes de la capital lanzaroteña de un fin de semana largo, donde el programa de actos ofreció durante esos días eventos emblemáticos como la regata de Jolateros, la Fiesta de La Chola, el San Ginés Joven, varios campeonatos de deportes como el rugby, el balonmano, la regata de cruceros o el torneo de baloncesto 3x3 o el de bola canaria de madera entre una variada y amplia oferta que también incluyó a los juegos tradicionales.

El fin de semana, con el fútbol, se cerrará estos Sangineles.