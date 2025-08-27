El Ayuntamiento de Haría descarta vertidos residuales en Punta Mujeres tras analizar el origen de los malos olores

El Ayuntamiento de Haría, por medio de la Concejalía de Sanidad y en coordinación con el Consorcio del Agua del Cabildo de Lanzarote, ha informado que no existen vertidos de aguas residuales en la zona costera de Punta Mujeres.

Tras recibir denuncias ciudadanas sobre la presencia de malos olores y supuestos vertidos, se llevó a cabo una inspección técnica y un análisis detallado del agua en el área afectada, indica el Consistorio norteño.

Los resultados de las pruebas han confirmado que ni la red de saneamiento ni el sistema de aguas residuales presentan fallos. La explicación a los episodios observados es la proliferación de microalgas, un fenómeno natural frecuente en las costas, especialmente durante determinadas épocas y bajo ciertas condiciones ambientales.

Microalgas en una zona de baño en Punta Mujeres. / La Provincia

"No se ha encontrado ningún indicio de vertidos"

Según ha explicado el alcalde de Haría, Alfredo Villalba, no se ha encontrado ningún indicio de vertidos que puedan poner en riesgo la salud de la población. Además, desde la Concejalía de Sanidad, Marcos Lemes ha reiterado que los análisis descartan cualquier relación con aguas residuales.

Tranquilidad y vigilancia constante de la costa

El consistorio ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad a vecinos y visitantes, asegurando la calidad y salubridad de las aguas de Punta Mujeres. No obstante, desde el Ayuntamiento han anunciado que continuarán monitorizando la situación y mantendrán activos los controles necesarios para prevenir cualquier posible incidencia.

El Ayuntamiento de Haría y el Cabildo de Lanzarote aseguran que en Punta Mujeres no se han detectado vertidos residuales, atribuyendo los olores a un proceso natural de microalgas, sin riesgos para la salud y con vigilancia continua.