Famara celebra el fin de semana grande de sus fiestas con verbenas, procesión y ampliación del servicio de guaguas

La Caleta de Famara, en el municipio de Teguise, se prepara para el fin de semana grande de su fiestas en honor al Sagrado Corazón de María. El viernes, sábado y el domingo se esperan una afluencia multitudinaria a los distintos actos que ha organizado la Comisión de Fiestas en colaboración con el Ayuntamiento de Teguise.

La Noche de Parrandas tendrá lugar este jueves, 28 de agosto, a las 21.30 horas, en el Muelle de La Caleta de Farama con la actuación de Elieser Betancort y las parrandas Pal' Porrón, Son del Norte y los Gurfines son los del Puerto.

El viernes 29 de agosto, el humorista Abián Díaz actuará en el muelle (21.30 horas). A las 23.30 horas, verbena con Banda Nueva (23.00 horas) y Rikabanda (2.00 horas).

Verbenas de día, de agua y procesión

La verbena de día arrancará el sábado 30 de agosto a las 14.00 horas en el Muelle de La Caleta de Famara y se prolongará hasta las 2.00 horas del domingo. Estará amenizada por Tremendo Son, DJ Ariel Noure, Kódigo 4, DJ Laiv y la orquesta completa de Banda Nueva.

El domingo 31 de agosto, misa a las 12.00 horas y procesión terrestre, acompañada de la Banda Municipal de Teguise (Teguiband) y marítima.

A las 14.00 horas, refrescante verbena del agua con Banda Nueva en el Muelle de La Caleta de Famara y fin de fiestas.

Ampliación del servicio de guaguas a Caleta de Famara

El Cabildo de Lanzarote, a través del Área de Transporte y Movilidad, ha anunciado la ampliación del servicio de guaguas interurbanas hacia la Caleta de Famara para los días 29, 30 y 31 de agosto, dando respuesta a la solicitud realizada por el Ayuntamiento de Teguise con motivo de las fiestas de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de María.

Durante el fin de semana festivo, la línea 28 (Arrecife-Teguise-Famara) contará con servicios especiales tanto en sentido de ida como de vuelta. Estos horarios buscan facilitar la movilidad tanto de residentes como de visitantes, especialmente en eventos destacados como las verbenas nocturnas y diurnas.

Viernes 29 de agosto (verbena nocturna):

(verbena nocturna): Salidas desde Arrecife: 22:00, 22:30, 23:30 y 00:00 horas

Regreso desde Famara: 1:00, 1:30, 2:30, 3:00, 4:00, 4:30 y 5:00 horas

Sábado 30 de agosto (verbena diurna):

(verbena diurna): Salidas desde Arrecife: 15:00, 15:30, 16:30 y 17:00 horas

Regreso desde Famara: 23:00, 23:30, 00:30 y 1:00 horas

Domingo 31 de agosto (verbena diurna):

(verbena diurna): Salidas desde Arrecife: 13:00, 14:00 y 14:30 horas

Regreso desde Famara: 17:00, 18:00, 18:30 y 19:30 horas

Puedes encontrar toda la información actualizada sobre líneas y horarios en la web oficial de Transporte Interurbano de Lanzarote.

Seguridad y comodidad

Según ha explicado Miguel Ángel Jiménez, consejero de Transporte del Cabildo, esta iniciativa tiene como objetivo garantizar que los desplazamientos durante las fiestas sean seguros, cómodos y accesibles para toda la ciudadanía. La medida es fruto de la colaboración institucional entre el Cabildo, el Ayuntamiento de Teguise y la empresa concesionaria Arrecife Bus S.L.

La alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, ha destacado además que se reforzará el servicio de taxis en el municipio, ofreciendo así diversas alternativas para desplazarse sin necesidad de vehículo privado, lo que contribuye a la reducción del tráfico y la mejora de la seguridad vial.

La organización de estos dispositivos cuenta también con la colaboración de la Policía Local, que velará por el correcto desarrollo del tránsito y la seguridad de los asistentes durante los festejos.