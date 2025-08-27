La Feria de Artesanía de Lanzarote celebra su 36ª edición con reconocimiento a las soletas y Texas como invitado

El Cabildo de Lanzarote ha presentado la trigésima sexta edición de la Feria de Artesanía, que tendrá lugar entre el 10 y el 15 de septiembre en Mancha Blanca, municipio de Tinajo. Este evento, que se ha consolidado como uno de los más relevantes del calendario cultural insular, contará este año con la participación de más de 120 artesanos y artesanas provenientes de todo el Archipiélago, así como con la presencia internacional de creadores invitados desde San Antonio, Texas.

En la presentación oficial, el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, junto a la consejera de Artesanía, Aroa Revelo, el consejero de Cultura, Jesús Machín, y el alcalde de Tinajo, Jesús Machín, subrayaron la importancia de este encuentro para la preservación y difusión de la cultura popular de Lanzarote. En palabras de la consejera Aroa Revelo, esta cita “no solo mantiene vivas nuestras tradiciones y oficios, sino que acerca a nuevas generaciones al rico patrimonio insular, reforzando el vínculo entre cultura, innovación y creatividad”.

Uno de los grandes atractivos de la feria es el reconocimiento a los oficios vinculados a la historia lanzaroteña, como las soletas o las rosetas, técnicas tradicionales que forman parte de la identidad local. Además, la presencia de los artesanos de Texas supone una oportunidad única para el intercambio cultural y el enriquecimiento mutuo.

Mancha Blanca: epicentro de la artesanía internacional

El alcalde de Tinajo, Jesús Machín, destacó que Mancha Blanca “se convierte cada septiembre en el epicentro de la artesanía a escala internacional”, donde visitantes y residentes pueden disfrutar de un ambiente único para conocer y adquirir piezas únicas, tanto de raíz tradicional como contemporánea.

El evento representa un éxito colectivo y multidisciplinar del Cabildo y las entidades colaboradoras, quienes han trabajado para consolidar un espacio de encuentro y aprendizaje abierto a toda la sociedad.

Más de 120 expositores y más de 40 oficios tradicionales

La programación de la Feria de Artesanía de Lanzarote ofrece propuestas para públicos de todas las edades. Se pondrá en valor una amplia diversidad de oficios ancestrales como la alfarería, la cestería de palma y pírgano o la curtiduría, además de exhibiciones en vivo a cargo de profesionales del sector: cesteros, cuchilleros, zapateros y muchos más.

El público podrá participar en talleres familiares y para adultos, degustar productos típicos como el gofio y disfrutar de actuaciones musicales y parrandas. También están previstas charlas sobre la historia de la artesanía insular y exhibiciones de juegos y deportes canarios tradicionales, como la Lucha Canaria, el levantamiento del arado o el juego de la lata.

Jesús Machín Tavío (i), Oswaldo Betancort, Jesús Machín y Aroa Revelo, este jueves en el Cabildo de Lanzarote / La Provincia

Novedades destacadas para la edición 2025

Entre las principales novedades, la feria presentará la tercera edición del Encuentro de Rosetas, que reunirá a expertos y aficionados en la elaboración de este encaje característico de Canarias. También recibirá una dedicatoria especial el oficio de las soletas, el tradicional calzado lanzaroteño elaborado con técnicas ancestrales.

En el plano internacional, la edición contará con la participación de artesanos y creadores de San Antonio, Texas, consolidando la vocación de apertura y colaboración de la feria. Por otro lado, durante el evento se lanzará la convocatoria de los Premios de Artesanía de Lanzarote 2025, impulsados por el Cabildo y los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT), que buscan premiar la calidad, creatividad y resiliencia del sector artesanal insular.

Espacio de venta, exposición y disfrute familiar

Uno de los grandes atractivos de la Feria de Artesanía es la posibilidad de adquirir piezas originales y exclusivas. En los más de 120 expositores se podrán encontrar desde sombreras campesinas, cuchillos canarios y piezas de cestería, hasta indumentarias, lámparas, textiles de diseño y joyería contemporánea que fusionan técnicas tradicionales y estilos modernos.

La inauguración oficial tendrá lugar el miércoles 10 de septiembre a las 17:30 horas y, desde el 11 hasta el 15, el recinto permanecerá abierto al público en horario ininterrumpido de 10:30 a 21:30 horas. Los talleres que requieran inscripción podrán reservarse a partir del 5 de septiembre a través de la web oficial artesaniadelanzarote.com, donde también está disponible la programación completa.

Apoyo institucional y sostenibilidad

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, recalcó la relevancia de la artesanía no solo como expresión cultural, sino también como motor económico y social para la isla: “Cuando hablamos de artesanía, hablamos también de moda, de sostenibilidad y de las señas identitarias de la canariedad”.

La feria respalda la resiliencia y creatividad del sector, que ha sabido adaptarse a las nuevas tendencias y desafíos, manteniendo viva la sabiduría de los antepasados y la esencia del patrimonio lanzaroteño. Desde el Cabildo se destaca el compromiso por seguir promoviendo la sostenibilidad y la innovación en el sector artesanal, en línea con los valores europeos sobre protección de oficios tradicionales y consumo responsable.