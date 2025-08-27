Las fiestas de Yaiza arrancan este viernes con el pregón de 'Los de Correos' y Coti ofrecerá un concierto el 8 de septiembre

Yaiza iniciarán sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de Los Remedios el 29 de agosto con pregón en la Casa de la Cultura, a las 20:00 horas, de los hermanos Juana y Enrique González Hernández, conocidos popularmente como 'Los de Correos' por su histórica relación con el servicio de correos del municipio.

Tras el pregón, la Agrupación Folklórica Rubicón ofrecerá su festival en la Plaza de Remedios a las 21:00, reuniendo canto, baile, tradición y poesía. Este año, la agrupación Invita a la Agrupación Folklórica Los Dóniz, procedente del Valle de la Orotava, Tenerife, para enriquecer las actuaciones.

Concierto de Coti

El Ayuntamiento de Yaiza, bajo la presidencia de Óscar Noda, invita a vecinos y visitantes de Lanzarote a consultar el programa detallado en la web oficial del municipio: www.yaiza.es . El concejal de Festejos, Daniel Medina, destaca la intención de generar una atmósfera de confraternidad y alegría durante todo el fin de semana y señala que el 8 de septiembre, Día Grande de Yaiza, el cartel promete un cierre de alto nivel con la actuación de Coti y su banda, artista internacional en gira por Europa.

Coti, en una imagen promocional. / LP/DLP

Romería, música sacra y humor

La jornada del sábado 30 de agosto está llena de actividad. Por la mañana, habrá una celebración infantil con sorpresas y una fiesta de la espuma. En la tarde, a las 18:00, se celebrará la romería tradicional y la ofrenda a la patrona, con la participación de grupos de toque y baile y carros engalanados con tracción animal. El punto de encuentro será el parking del campo de fútbol de Yaiza.

El domingo 31 de agosto continúa la agenda festiva con nueva oferta para la infancia: a mediodía habrá una gymkana por parejas en la plaza, y a las 17:00 música sacra en la iglesia de Remedios, interpretada por la Agrupación Vocal de Yaiza y un Trío de Música Sacra. Por la tarde, a las 20:30, habrá humor en el escenario con Carmen y Chano.

Festival Rubicón, en Yaiza, en 2024 / La Provincia

Día de Los Remedios

El programa de Yaiza para la semana siguiente contempla continuidad en actividades culturales y festivas, con una oferta para todas las edades que mantiene el carácter participativo y comunitario de estas fiestas patronales.

A las 19.00 horas, misa con la Agrupación Vocal de Yaiza y a continuación, procesión en honor a Nuestra Señora de Los Remedios, acompañada por la Banda Municipal de Yaiza.

El 9 de septiembre, asadero popular a partir de las 20.00 horas, amenizado por el grupo Meneo en la Plaza de Los Remedios.