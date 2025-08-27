El Hospital Molina Orosa añade la música a su asistencia sanitaria

El Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, acoge conciertos de música en vivo ofrecidos por los artistas de la Asociación de Acción Social Acompañar.

Esta iniciativa forma parte de un protocolo de colaboración entre la Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote y la citada asociación y tiene como finalidad ofrecer acompañamiento emocional a pacientes, familiares y a los profesionales del centro hospitalario. La música, como parte de las acciones de humanización, repercute positivamente en los pacientes y contribuye a mejorar su estado de ánimo, a disminuir el estrés y reducir la sensación de dolor.

Los conciertos se desarrollan principalmente en la planta de Oncología, en el Hospital de Día Oncohematólogico y en el servicio de Pediatría, en ocasiones también tienen lugar en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del centro hospitalario.

Cada dos semanas

Durante todo el año, cada dos semanas, los músicos de Acompañar participan en el proceso hospitalario, siempre con previo consentimiento, con el acompañamiento musical en los distintos espacios.

Los artistas llegan al Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa a interpretar sus canciones y con cada actuación contribuyen a crear un entorno más cálido y reconfortante para los pacientes y sus acompañantes, reforzando en este sentido el compromiso del centro con una atención integral y humana de la asistencia sanitaria.

Así, en el servicio de Pediatría de este centro hospitalario se realizan, además, sesiones de musicoterapia en coordinación con la tutora del aula hospitalaria.

La música siempre ayuda

Desde la coordinación del Hospital de Día Oncohematólogico del Molina Orosa se asegura que la música siempre ayuda a los pacientes, hace más llevadero el tratamiento y la estancia en el Hospital y sube el ánimo de todos, pacientes, familiares y personal sanitario.

El gerente de los Servicios Sanitarios de la isla de Lanzarote, Pablo Eguia, considera que el acuerdo de colaboración con la Asociación Acompañar, junto a otras acciones de humanización, “trata de poner a la persona en el centro de la atención, cuidando no solo de la salud física, sino también del bienestar emocional de pacientes y familias”.