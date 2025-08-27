Haría
El Hotel Emblemático La Casa de los Naranjos recibirá 1,2 millones para crear más habitaciones y una piscina
El proyecto contempla también un restaurante y siete puestos de trabajo. La subvención forma parte de los incentivos regionales del Gobierno de España, que beneficiarán a 77 iniciativas empresariales en once comunidades autónomas, entre ellas Canarias
El Gobierno de España ha aprobado una nueva línea de incentivos regionales que beneficiará a 77 iniciativas empresariales en once comunidades autónomas, entre ellas Canarias. Esta medida se enmarca en un Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) y una orden del Ministerio de Hacienda, destinada a fomentar la actividad empresarial en regiones con menor desarrollo económico.
En el caso del Archipiélago, se han seleccionado diez proyectos que movilizarán una inversión total de 257,3 millones de euros, de los cuales el Estado subvencionará 99,4 millones. Estas actuaciones permitirán crear 382 nuevos empleos y mantener otros 1.440 puestos de trabajo, contribuyendo al tejido productivo local y a la diversificación de la economía insular.
Ampliación del Hotel Emblemático La Casa de Los Naranjos en Haría
Entre los proyectos aprobados destaca la ampliación del Hotel Emblemático La Casa de los Naranjos, en el pueblo lanzaroteño de Haría. La iniciativa contará con una inversión de 1,25 millones de euros para ampliar su capacidad con nuevas habitaciones, restaurante y piscina, generando siete empleos directos.
El director insular, Pedro Viera, señaló que estas ayudas suponen “una oportunidad clave para atraer inversión productiva y fomentar un modelo económico más sostenible”. Por su parte, el alcalde de Haría, Alfredo Villalba, valoró positivamente el proyecto al considerar que “refuerza la oferta turística de calidad y pone en valor el patrimonio del municipio”.
El propietario del hotel, José Antonio García, afirmó que esta ampliación representa “un paso decisivo para el futuro del establecimiento”, permitiendo ofrecer un servicio diferenciado y generar empleo estable en la zona.
Proyectos innovadores y sostenibles
Este paquete de ayudas busca promover proyectos innovadores, productivos y sostenibles, con un enfoque que reduzca las desigualdades territoriales. Los incentivos regionales, gestionados por el Estado, están diseñados para estimular la implantación o modernización de empresas en zonas que requieren un mayor impulso económico.
