Pedro Rosa Quintet trae la sofisticación de la música brasileña contemporánea al Festival Tensamba
El Almacén acogerá el 5 de septiembre la presentación en directo de Midnight Alvorada, un proyecto que fusiona emoción, poesía y raíz brasileña en un viaje sonoro global
El Festival Tensamba, uno de los encuentros más destacados dedicados a la cultura brasileña en Canarias, celebra este año su 22ª edición con una programación diversa que une tradición y modernidad. Entre sus propuestas más esperadas se encuentra la actuación de Pedro Rosa Quintet, que presentará en directo su aclamado álbum Midnight Alvorada.
El concierto tendrá lugar el viernes 5 de septiembre, a las 20:00 horas, en El Almacén (Arrecife, Lanzarote). Las entradas, con un precio de 10 euros, ya están disponibles.
El trabajo discográfico Midnight Alvorada es el resultado de la colaboración entre Pedro Rosa y el poeta y letrista Rafael Mourão. Más allá de ser un simple álbum, se plantea como una experiencia sensorial y emocional: una invitación a mirar, escuchar y sentir desde la empatía.
Las composiciones reflejan tanto la belleza como las contradicciones de lo humano, y se sitúan en un espacio donde lo artístico se convierte en una búsqueda de autenticidad y conexión espiritual con el público. Cada pieza nace desde la emoción compartida y busca trascender estilos, fusionando raíces brasileñas con influencias universales.
El quinteto: sofisticación rítmica y sonoridad global
La propuesta en formato quinteto expande las posibilidades sonoras del proyecto. Gracias a una rica paleta rítmica y tímbrica, la música de Rosa se nutre de la tradición brasileña pero se proyecta hacia una dimensión global, manteniendo siempre la raíz que la sustenta.
El concierto promete ser un viaje sonoro en constante evolución, con momentos íntimos y de gran intensidad, marcados por la interacción espontánea entre los músicos, la complicidad sobre el escenario y un refinamiento técnico que aporta calidad y frescura en cada interpretación.
- El regalo del Cabildo de Lanzarote a Pedro Sánchez: al presidente español le llamó la atención y se lo llevaron a La Mareta
- Los pescadores se quejan de la prohibición de barcos frente a La Mareta con Sánchez de vacaciones: ”Con otros presidentes sí podíamos faenar”
- El viento arranca varias sombrillas de la protesta contra Pedro Sánchez en una playa de Lanzarote y acaban en el mar
- Una vecina de Arrecife muere sin poder regresar a su casa tras la trágica muerte de su hijo y 16 años de abandono institucional: la historia de Candelaria Díaz
- Super cremosa y con muchísima cebolla': la tortilla más famosa de Canarias está en este rincón
- Pedro Sánchez no quiere barcos por La Mareta
- Una playa cercana a La Mareta, en Lanzarote, amanece llena de sombrillas llamando corrupto a Pedro Sánchez
- Confirman condenas por introducir miles de kilos de cocaína en Lanzarote: hasta 7 años de prisión