Pedro Rosa Quintet trae la sofisticación de la música brasileña contemporánea al Festival Tensamba

El Festival Tensamba, uno de los encuentros más destacados dedicados a la cultura brasileña en Canarias, celebra este año su 22ª edición con una programación diversa que une tradición y modernidad. Entre sus propuestas más esperadas se encuentra la actuación de Pedro Rosa Quintet, que presentará en directo su aclamado álbum Midnight Alvorada.

El concierto tendrá lugar el viernes 5 de septiembre, a las 20:00 horas, en El Almacén (Arrecife, Lanzarote). Las entradas, con un precio de 10 euros, ya están disponibles.

El trabajo discográfico Midnight Alvorada es el resultado de la colaboración entre Pedro Rosa y el poeta y letrista Rafael Mourão. Más allá de ser un simple álbum, se plantea como una experiencia sensorial y emocional: una invitación a mirar, escuchar y sentir desde la empatía.

Las composiciones reflejan tanto la belleza como las contradicciones de lo humano, y se sitúan en un espacio donde lo artístico se convierte en una búsqueda de autenticidad y conexión espiritual con el público. Cada pieza nace desde la emoción compartida y busca trascender estilos, fusionando raíces brasileñas con influencias universales.

El quinteto: sofisticación rítmica y sonoridad global

La propuesta en formato quinteto expande las posibilidades sonoras del proyecto. Gracias a una rica paleta rítmica y tímbrica, la música de Rosa se nutre de la tradición brasileña pero se proyecta hacia una dimensión global, manteniendo siempre la raíz que la sustenta.

El concierto promete ser un viaje sonoro en constante evolución, con momentos íntimos y de gran intensidad, marcados por la interacción espontánea entre los músicos, la complicidad sobre el escenario y un refinamiento técnico que aporta calidad y frescura en cada interpretación.