Tinajo despide con emoción a Pablo Brieba, el joven que murió en Los Charcones

Profunda tristeza y emoción se vivieron en la plaza de San Roque del municipio de Tinajo, donde decenas de personas, entre jugadores, entrenadores y vecinos, rindieron homenaje a Pablo Brieba, un joven referente del baloncesto insular fallecido recientemente en Los Charcones, en Playa Blanca.

Pablo, de aproximadamente 30 años, era entrenador y jugador del Club de Baloncesto Tizziri Tinajo, y su pérdida ha conmocionado a toda la comunidad deportiva de Lanzarote. El trágico suceso tuvo lugar el pasado domingo, y desde entonces, múltiples muestras de afecto han inundado las redes sociales y los espacios deportivos de la isla.

Un minuto de balones botando, su sonido favorito

El acto en su honor estuvo cargado de simbolismo. Tal como muestra un vídeo difundido por el Ayuntamiento de Tinajo, los asistentes se reunieron en la emblemática plaza del municipio con un objetivo común: hacer botar durante un minuto ininterrumpido los balones de baloncesto sobre los adoquines, en memoria de su compañero y amigo.

Este gesto no fue elegido al azar. Según explicaron los organizadores, el sonido del balón rebotando en el suelo era el favorito de Pablo Brieba, una representación perfecta de su pasión por este deporte y de su entrega como entrenador y mentor.

La escena fue profundamente conmovedora. El eco repetitivo de los balones, resonando en la plaza, se convirtió en un mensaje sonoro de cariño y respeto. Tras ese minuto de juego simbólico, los asistentes guardaron un minuto de silencio, seguido de un fuerte aplauso en honor a Pablo, cerrando un acto sencillo pero cargado de significado.