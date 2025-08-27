Tinajo despide con emoción a Pablo Brieba, el joven que murió en Los Charcones

Falleció este pasado domingo en Los Charcones. Era jugador, entrenador y una figura muy querida del Club de Baloncesto Tizziri Tinajo

Emotivo homenaje a Pablo Brieba en Tinajo

Emotivo homenaje a Pablo Brieba en Tinajo

La Provincia

La Provincia

La Provincia

Profunda tristeza y emoción se vivieron en la plaza de San Roque del municipio de Tinajo, donde decenas de personas, entre jugadores, entrenadores y vecinos, rindieron homenaje a Pablo Brieba, un joven referente del baloncesto insular fallecido recientemente en Los Charcones, en Playa Blanca.

Pablo, de aproximadamente 30 años, era entrenador y jugador del Club de Baloncesto Tizziri Tinajo, y su pérdida ha conmocionado a toda la comunidad deportiva de Lanzarote. El trágico suceso tuvo lugar el pasado domingo, y desde entonces, múltiples muestras de afecto han inundado las redes sociales y los espacios deportivos de la isla.

Un minuto de balones botando, su sonido favorito

El acto en su honor estuvo cargado de simbolismo. Tal como muestra un vídeo difundido por el Ayuntamiento de Tinajo, los asistentes se reunieron en la emblemática plaza del municipio con un objetivo común: hacer botar durante un minuto ininterrumpido los balones de baloncesto sobre los adoquines, en memoria de su compañero y amigo.

Este gesto no fue elegido al azar. Según explicaron los organizadores, el sonido del balón rebotando en el suelo era el favorito de Pablo Brieba, una representación perfecta de su pasión por este deporte y de su entrega como entrenador y mentor.

Noticias relacionadas y más

La escena fue profundamente conmovedora. El eco repetitivo de los balones, resonando en la plaza, se convirtió en un mensaje sonoro de cariño y respeto. Tras ese minuto de juego simbólico, los asistentes guardaron un minuto de silencio, seguido de un fuerte aplauso en honor a Pablo, cerrando un acto sencillo pero cargado de significado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El regalo del Cabildo de Lanzarote a Pedro Sánchez: al presidente español le llamó la atención y se lo llevaron a La Mareta
  2. Los pescadores se quejan de la prohibición de barcos frente a La Mareta con Sánchez de vacaciones: ”Con otros presidentes sí podíamos faenar”
  3. El viento arranca varias sombrillas de la protesta contra Pedro Sánchez en una playa de Lanzarote y acaban en el mar
  4. Una vecina de Arrecife muere sin poder regresar a su casa tras la trágica muerte de su hijo y 16 años de abandono institucional: la historia de Candelaria Díaz
  5. Super cremosa y con muchísima cebolla': la tortilla más famosa de Canarias está en este rincón
  6. Pedro Sánchez no quiere barcos por La Mareta
  7. Una playa cercana a La Mareta, en Lanzarote, amanece llena de sombrillas llamando corrupto a Pedro Sánchez
  8. Confirman condenas por introducir miles de kilos de cocaína en Lanzarote: hasta 7 años de prisión

Tinajo despide con emoción a Pablo Brieba, el joven que murió en Los Charcones

Tinajo despide con emoción a Pablo Brieba, el joven que murió en Los Charcones

Playa Blanca espera la llegada del primer crucero en noviembre

Playa Blanca espera la llegada del primer crucero en noviembre

Arrecife se despide de su patrón con fervor, música y fuegos artificiales

Arrecife se despide de su patrón con fervor, música y fuegos artificiales

Setenta mayores de Yaiza animan el torneo municipal de bola canaria

Setenta mayores de Yaiza animan el torneo municipal de bola canaria

Pedro Rosa Quintet lleva la emoción y la sofisticación de la música brasileña a El Almacén en el Festival Tensamba

Pedro Rosa Quintet lleva la emoción y la sofisticación de la música brasileña a El Almacén en el Festival Tensamba

Robo de película: huye a Canarias tras llevarse 90.000 euros y presumir del botín en redes sociales

Robo de película: huye a Canarias tras llevarse 90.000 euros y presumir del botín en redes sociales

Una pelea entre dos mujeres obliga a detener un concierto en las fiestas de San Ginés

Una pelea entre dos mujeres obliga a detener un concierto en las fiestas de San Ginés

Polémica en Arrecife por la inclusión de fotos del alcalde y la concejala de Deportes en los trofeos del torneo 3x3 de baloncesto

Polémica en Arrecife por la inclusión de fotos del alcalde y la concejala de Deportes en los trofeos del torneo 3x3 de baloncesto
Tracking Pixel Contents