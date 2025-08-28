Andrés Stinga (PSOE) deja la política tras más de 20 años y regresa al taxi

El Cabildo de Lanzarote ha recibido este jueves la renuncia formal del consejero Andrés Stinga (PSOE, partido en la oposición), quien, tras más de veinte años dedicados a la política y la gestión pública en la isla, decide cerrar esta etapa por motivos profesionales. El socialista regresa al taxi tras ser elegido presidente de la Asociación del Taxi Ajei-Tamia, de San Bartolomé.

El ya exconsejero en el Cabildo y exconcejal en el Ayuntamiento de San Bartolomé, inició su andadura en la vida pública en 1999, manteniendo durante todo este tiempo "una firme vocación de servicio hacia Lanzarote y sus habitantes", según declara en el comunicado de despedida hecho público hoy Al despedirse, declara que esa vocación permanece intacta a pesar del cambio de rumbo profesional.

Reconocimiento a trabajadores públicos y a la ciudadanía

En su carta de dimisión, el exconsejero quiso subrayar su agradecimiento a las trabajadoras y trabajadores públicos del Cabildo y del Ayuntamiento de San Bartolomé. Destaca la profesionalidad, disposición y colaboración encontradas en el desempeño de sus funciones, así como los lazos de amistad que deja tras estos años de servicio.

Asimismo, expresó su gratitud a los vecinos y vecinas de Lanzarote, reconociendo la oportunidad y confianza depositada para contribuir al bienestar y progreso de la isla.

Mención especial a compañeros, adversarios y familia

El exconsejero también tuvo palabras para sus compañeros y compañeras de partido, además de para quienes han sido sus adversarios políticos, destacando el clima de respeto mutuo y cordialidad experimentado durante estos años.

No quiso olvidar el papel de los medios de comunicación, agradeciendo el trato y la profesionalidad recibida.

Por último, el agradecimiento más personal lo dirigió a su familia por el apoyo incondicional, esencial para afrontar los retos del servicio público.

El siguiente en la lista del PSOE para sustituir a Andrés Stinga es Hugo Delgado (en caso de que no renuncie a asumir su acta), consejero de Residuos en el anterior mandato en el Cabildo de Lanzarote.