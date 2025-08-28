Andrés Stinga (PSOE) deja la política tras más de 20 años y regresa al taxi
El exconsejero socialista destaca su "firme vocación de servicio hacia Lanzarote y sus habitantes" y asume la presidencia de la Asociación del Taxi Ajei-Tamia de San Bartolomé
El Cabildo de Lanzarote ha recibido este jueves la renuncia formal del consejero Andrés Stinga (PSOE, partido en la oposición), quien, tras más de veinte años dedicados a la política y la gestión pública en la isla, decide cerrar esta etapa por motivos profesionales. El socialista regresa al taxi tras ser elegido presidente de la Asociación del Taxi Ajei-Tamia, de San Bartolomé.
El ya exconsejero en el Cabildo y exconcejal en el Ayuntamiento de San Bartolomé, inició su andadura en la vida pública en 1999, manteniendo durante todo este tiempo "una firme vocación de servicio hacia Lanzarote y sus habitantes", según declara en el comunicado de despedida hecho público hoy Al despedirse, declara que esa vocación permanece intacta a pesar del cambio de rumbo profesional.
Reconocimiento a trabajadores públicos y a la ciudadanía
En su carta de dimisión, el exconsejero quiso subrayar su agradecimiento a las trabajadoras y trabajadores públicos del Cabildo y del Ayuntamiento de San Bartolomé. Destaca la profesionalidad, disposición y colaboración encontradas en el desempeño de sus funciones, así como los lazos de amistad que deja tras estos años de servicio.
Asimismo, expresó su gratitud a los vecinos y vecinas de Lanzarote, reconociendo la oportunidad y confianza depositada para contribuir al bienestar y progreso de la isla.
Mención especial a compañeros, adversarios y familia
El exconsejero también tuvo palabras para sus compañeros y compañeras de partido, además de para quienes han sido sus adversarios políticos, destacando el clima de respeto mutuo y cordialidad experimentado durante estos años.
No quiso olvidar el papel de los medios de comunicación, agradeciendo el trato y la profesionalidad recibida.
Por último, el agradecimiento más personal lo dirigió a su familia por el apoyo incondicional, esencial para afrontar los retos del servicio público.
El siguiente en la lista del PSOE para sustituir a Andrés Stinga es Hugo Delgado (en caso de que no renuncie a asumir su acta), consejero de Residuos en el anterior mandato en el Cabildo de Lanzarote.
