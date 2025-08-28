Arrecife refuerza su servicio de taxi con 11 nuevos conductores para mejorar el servicio público

El Ayuntamiento de Arrecife continúa su apuesta por la mejora del transporte público en la capital de Lanzarote. Bajo la dirección del concejal de Transportes y Movilidad, Mario González Altube, se ha firmado el decreto que incorpora a 11 nuevos conductores al sector del taxi, tras superar las pruebas pertinentes.

La medida pretende afrontar una de las principales carencias históricas del sector: el déficit de profesionales disponibles para cubrir los tres turnos diarios durante toda la semana.

Según informa la Concejalía de Transportes y Movilidad, el proceso para acceder a la profesión de taxista en Arrecife se basa en convocatorias periódicas. Durante el actual mandato municipal, presidido por Yonathan de León, se han celebrado ya cuatro procesos selectivos, a razón de uno por semestre, con el objetivo de ofrecer oportunidades a quienes deseen formarse y trabajar en el sector.

Imagen de un taxi en el punto de recarga eléctrico instalado por el Ayuntamiento de Arrecife junto al Consistorio / La Provincia

El último examen oral, paso final antes de la adjudicación de plazas, tuvo lugar el 14 de agosto y los nombres de las 11 personas aprobadas ya se pueden consultar en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Arrecife.

Más conductores, mejor servicio y atención

La incorporación de estos profesionales redundará en una mejora directa de la atención que reciben tanto los vecinos de Arrecife como los múltiples visitantes y turistas que utilizan el servicio de taxi para sus desplazamientos. Con más personal autorizado, las licencias de taxi podrán cubrir las franjas horarias en los tres turnos diarios, minimizando así los tiempos de espera y facilitando la movilidad en la ciudad durante toda la semana.

Tal y como destaca Mario González Altube, el incremento de plantilla permitirá garantizar una atención más rápida, eficaz y de calidad, una demanda creciente en una capital insular con gran actividad social, económica y turística.

Medidas complementarias para modernizar el taxi

El Gobierno municipal está complementando este refuerzo de personal con otras iniciativas, como la actualización y adaptación de las tarifas del taxi a la realidad económica, ya que hasta hace poco la capital tenía algunas de las tarifas más bajas del país.

Además, se está promoviendo la renovación de la flota, ofreciendo ayudas para incorporar vehículos adaptados y accesibles para personas con movilidad reducida y mejorando la calidad de los coches destinados a este servicio público fundamental.