Haría decreta tres días de luto por el fallecimiento del exalcalde Juan Santana de León

El grupo de gobierno del Ayuntamiento de Haría lamenta profundamente el fallecimiento este jueves, 28 de agosto, de Juan José Santana de León, primer alcalde de la etapa democrática en Haría. Por ello, se han decretado tres días de luto, hasta este domingo, 31 de agosto, así como el izado de la bandera municipal a media asta.

El Consistorio ha celebrado este jueves, 29 de agosto, una sesión plenaria extraordinaria para trasladar sus condolencias a su familia, amigos y seres queridos, así como rememorar su figura como docente y político. Además, se ha celebrado un minuto de silencio y se ha consensuado nombrarlo como hijo predilecto del municipio.

“Hemos perdido a una persona que, sin duda, contribuyó enormemente al crecimiento del municipio de Haría, así como de toda la isla de Lanzarote, con su incansable trabajo y dedicación. Desde el Ayuntamiento nos ponemos a la disposición de la familia”, subraya el alcalde Alfredo Villalba.

Promotor de la ermita de Máguez

Juan José Santana de León nació en la localidad de Máguez en mayo de 1944. Finalizó sus estudios de Magisterio y, años más tarde, comenzó su andadura política como concejal en el Ayuntamiento en 1971, ocupando el cargo de segundo teniente de alcalde, para al año siguiente alcanzar la Alcaldía.

Santana de León ocupó ese puesto hasta finalizar la Transición Española. Además, fue uno de los vecinos del pueblo que creó la Comisión Pro Construcción, en la cual permitió la edificación de la ermita de Máguez. Durante años también ocupó el cargo de presidente del Consejo de Administración del Consorcio Insular de Aguas del Cabildo de Lanzarote.