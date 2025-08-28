Muere Juan José Santana de León, exalcalde de Haría y exconsejero del Cabildo de Lanzarote

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, en nombre de toda la Corporación insular, lamenta profundamente el fallecimiento de Juan José Santana de León (mayo 1944-agosto 2025), un referente de la vida pública de la isla durante varias décadas.

Nacido en Máguez, Haría, Santana de León, Premio Haría 2013, dedicó gran parte de su vida al servicio de Lanzarote y de Canarias. Fue alcalde de Haría entre 1972 y 1983, consejero del Cabildo de Lanzarote en la década de los setenta, miembro de la Junta Preautonómica de Canarias y, posteriormente, entre 1995 y 2007, desempeñó distintas responsabilidades como consejero en la Institución insular.

Además de su amplia trayectoria política, siempre estuvo estrechamente vinculado a la agricultura y a la defensa de las tradiciones de Lanzarote, impulsando asociaciones culturales y gastronómicas como Amigos del Vino y el Queso de Lanzarote y la Fundación Canaria José Clavijo y Fajardo.

El presidente del Cabildo ha destacado su "profundo compromiso con su tierra, su gente y su identidad", subrayando que su legado permanecerá vivo tanto en la memoria histórica de Lanzarote como en el recuerdo de quienes compartieron con él proyectos y esfuerzos por el bienestar de la isla.

La Corporación insular traslada sus condolencias y todo su afecto a la familia, amistades y allegados de Juan José Santana de León, en la confianza de que su ejemplo de servicio público seguirá inspirando a las futuras generaciones de lanzaroteños y lanzaroteñas.

En reconocimiento a su trayectoria y contribución a la isla, el Cabildo de Lanzarote rendirá homenaje a su figura en un próximo acto institucional, en el que se pondrá en valor su dedicación incansable, su visión de futuro y su amor por la cultura y el paisaje lanzaroteño.

Desde la Institución se hace un llamamiento a conservar y difundir los valores que guiaron la vida de Juan José Santana de León: la honestidad en el servicio público, el respeto por la identidad canaria y el compromiso con el desarrollo sostenible de la isla. Su legado es parte del patrimonio político y humano de Lanzarote.